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Ekonomi BM'den açıklama: Küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki büyüme bu yıl düşebilir! 2023 öngörüleri
Ekonomi

BM'den açıklama: Küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki büyüme bu yıl düşebilir! 2023 öngörüleri

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel reel gayri safi yurt içi hasıladaki (GSYİH) büyüme oranının bu yılın sonunda geçen yıla kıyasla yüzde 2,4 azalarak yüzde 3,3'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 22:02:00 - 2022-12-12 22:09:24
BM'den açıklama: Küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki büyüme bu yıl düşebilir! 2023 öngörüleri

UNCTAD'ın 2022 İstatistik kitapçığında, bu yılki küresel ekonomik veriler 2021 ile kıyaslandı.

Kitapçıkta 2021'de küresel reel GSYİH'deki büyüme oranının yüzde 5,7 olduğu ifade edilerek, oranın bu yıl yüzde 3,3'e düşeceği tahmini yapıldı.

- "İhracat yarı yarıya düşecek" öngörüsü

Kitapçıkta ayrıca dünya çapında mal ve hizmetler ticaretinin bu yıl yavaşladığı ve ihracatın ise yıl sonuna kadar neredeyse yarı yarıya düşeceği öngörüsü paylaşıldı.

Ayrıca, enflasyonun yıl boyunca, başta Afrika olmak üzere dünyada tırmandığı, geçen yıl yüzde 55 artan gıda ve enerji fiyatlarında bu yıl da artış oranının yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Afrika başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde ticaret fazlası oranının arttığı belirtilen kitapçıkça, bunun sonucunda söz konusu ülkelerde ticaret açığının büyüdüğü bildirildi.

- 46 ülkenin GSYİH'deki büyümesi küresel rakamın altında

En az gelişmiş 46 ülkede GSYİH'deki büyüme oranının 2021'de yüzde 2 ile küresel rakamların altında seyrettiği ifade edilen kitapçıkta, BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandasındaki yüzde 7 hedefinin gerisinde kaldığı kaydedildi.

Dünya nüfusunun 8 milyara ulaşmasıyla küresel bağımlılık oranının arttığı vurgulanarak, her 100 çalışan bireye bağımlı 54 çocuk veya yaşlının bulunduğu bildirildi.

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