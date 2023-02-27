BM'den 4,3 milyar dolarlık çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Yemen'deki en savunmasız insanları desteklemek için 4,3 milyar dolar tutarında yardım çağrısında bulunuyoruz." dedi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Yemen'deki İnsani Kriz için Üst Düzey Bağış Etkinliği başlıklı toplantıya Guterres'in yanı sıra, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, diğer ülkelerin temsilcileri ile BM yetkilileri katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Guterres, bu konferansa yeniden ev sahipliği yaptığı için İsveç ve İsviçre hükümetleri ile Yemen halkı ile dayanışma içerisinde olan herkese teşekkürlerini iletti. Guterres, geçen yılı Yemen'in geleceğiyle ilgili bir nebze olsun umutla kapattıklarını anımsatarak, insanların yerinden edilmesi, yıkım, açlık ve çekilen acıların ardından ateşkes ilanının insanlara gerçek kazançlar sağladığını ancak ateşkesin 6 ay sonra sona erdiğini belirtti.

Yemen'in ekonomisinin kötüye gittiğini ve temel hizmetlerin çökme noktasına geldiğini belirten Guterres, insani ihtiyaçların sürekli arttığını ve bunlara erişimin kısıtlı olduğunu söyledi.

Guterres, "(Yemen) Bugün 21 milyondan fazla insan yardıma veya korunmaya ihtiyaç duyuyor. Durun ve bir an bu rakamın ne anlama geldiğini düşününün. Dünya genelindeki insani ihtiyaçların hiç olmadığı kadar yüksek olduğunun kesinlikle farkındayım ve kaynakların zayıf olduğunu biliyorum. Ancak desteğinizin, yaşam ile ölüm arasındaki fark olabileceğini de biliyorum. Bugün, Yemen'deki en savunmasız insanları desteklemek için 4,3 milyar dolar tutarında yardım çağrısında bulunuyoruz." dedi.

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Bu miktarın Yemen'deki hayati çalışmalarda kullanılacağını belirten Guterres, geçen yıl Yemen'deki yaklaşık 11 milyon kişinin, gıdadan eğitime ve barınmadan temiz suya kadar yaşam kurtaran yardımlar aldığını belirtti.

Guterres, bu yardımların yanı sıra, ateşkes ve diğer faktörler sayesinde yaklaşık iki milyon kişinin açlık yaşamasının önüne geçildiğini, kıtlığın eşiğinde yaşayan insan sayısının 150 binden neredeyse sıfıra düştüğünü anımsattı.

Yemen'deki bu kazanımların kırılgan olmayı sürdürdüğünün altını çizen Guterres, bu yardımların kesilmesi halinde, yardım kuruluşlarının ölçeklerini küçültmek veya programlarını askıya almaya zorunda kalacağını, bunun da korkunç bir insani krize neden olacağını ifade etti.

Guterres, sürekli yardımın yanı sıra, insani yardım kuruluşlarının ve ortaklarının, yardıma ihtiyacı olan kişilere sürekli erişime ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Bürokratik engeller, müdahaleler, hareket kısıtlamaları - özellikle Husi kontrolündeki bölgelerde - etkilenen nüfusa ulaşmayı çok daha zor hale getiriyor. Daha da kötüsü, yardım görevlileri giderek daha fazla saldırıya maruz kalıyor. Bu yıl yedinci kez Yemen halkı için bir bağış konferansı düzenliyoruz. Yemen halkı bizim desteğimizi hak ediyor. Bundan da ötesi, sürekli çatışmadan güvenilir bir çıkış yolunu ve ülkelerini yeniden inşa etme şansını hak ediyorlar." diye konuştu.

İsviçre ve İsveç'ten Yemen'e destek

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis de, Türkiye'deki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı.

Yemen'deki 20 milyondan fazla insanın insani desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Cassis, 10 binlerce kişinin öldürüldüğünü, milyonlarca kişinin yerinden edildiğini ve kadınlar ile çocukların bunların arasında olduğunu belirtti.

"Bu krizi, gündemimizin en üst sırasında tutmaya devam etmeliyiz." diyen Cassis, Yemen'de barışçıl bir çözümün bulunması gerektiğinin de altını çizdi.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Forssell ise, Yemen'de yaşanan insani trajediye dikkati çekerek, barışçıl bir siyasi çözümün bulunmasının önemine değindi.

Forssell, ülkesinin Yemen'e olan desteğinin süreceğini, bu yıl için 25 milyon dolar civarındaki yardımı Yemen'de çalışmalar yürüten BM'nin insani yardım kuruluşlarına aktaracaklarını, yıl sonuna kadar bu rakamın artabileceğini söyledi.

Birçok ülke ve kurumundan yetkili isimler, etkinliğe video mesaj ile katılarak Yemen halkının yanında olduklarını bildirdi.