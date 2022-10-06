  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM'deki Müslüman ülkelerin Doğu Türkistan umursamazlığı!
Dünya

BM'deki Müslüman ülkelerin Doğu Türkistan umursamazlığı!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde, 'Çin’deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi' teklifi, 17 "kabul" oyuna karşı 19 "hayır" oyu ile reddedildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 23:31:00 -
BM'deki Müslüman ülkelerin Doğu Türkistan umursamazlığı!

 Yeniakit.com.tr 

Doğu Türkistan'da Çin zulmünün dozu artarak devam ederken, Uygurlu Müslümanların yalnızlığı da sürüyor.

Zalim Çin'in, tüm dünyanın gözü önünde Doğu Türkistanlı Müslümanlara uyguladığı asimile politikasına karşı, BM İnsan Hakları Konseyi'nde 'Çin’deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi' için oylama yapıldı.

Somali hariç tüm Müslüman ülkeler "ret" dedi

Teklif için 17 ülke "kabul" oyu kullanırken, 19 ülke ise "ret" oyu kullandı.

Somali haricinde konseydeki Müslüman ülkelerin hiçbirisi "kabul" oyu kullanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23