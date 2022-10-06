BM'deki Müslüman ülkelerin Doğu Türkistan umursamazlığı!
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde, 'Çin’deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi' teklifi, 17 "kabul" oyuna karşı 19 "hayır" oyu ile reddedildi.
Yeniakit.com.tr
Doğu Türkistan'da Çin zulmünün dozu artarak devam ederken, Uygurlu Müslümanların yalnızlığı da sürüyor.
Zalim Çin'in, tüm dünyanın gözü önünde Doğu Türkistanlı Müslümanlara uyguladığı asimile politikasına karşı, BM İnsan Hakları Konseyi'nde 'Çin’deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi' için oylama yapıldı.
Somali hariç tüm Müslüman ülkeler "ret" dedi
Teklif için 17 ülke "kabul" oyu kullanırken, 19 ülke ise "ret" oyu kullandı.
Somali haricinde konseydeki Müslüman ülkelerin hiçbirisi "kabul" oyu kullanmadı.