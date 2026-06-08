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Gündem BM’de acı bilanço: 80’i Gazze’de 136 personel yaşamını yitirdi
Gündem

BM’de acı bilanço: 80’i Gazze’de 136 personel yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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BM’de acı bilanço: 80’i Gazze’de 136 personel yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen yıl görev sırasında hayatını kaybeden BM personeli sayısının 136’ya ulaştığını, bunların 80’inin Gazze’de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Guterres, 2025'te görevi başında hayatını kaybeden BM çalışanları için düzenlenen anma töreninde konuştu.

“Bugün, geçen yıl görev başında hayatını kaybeden 136 BM personelini anıyoruz.” diyen Guterres, bunların 97’sinin kadın ve erkek sivil personel, 39’unun da üniformalı barış gücü mensubu olduğu bilgisini paylaştı.

Guterres, 32 farklı ülkeden gelen, hayatını kaybeden BM personelinin 80’inin ise Gazze'de BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansında (UNRWA) görev yaptığına dikkati çekti.

Gazze'de öldürülen BM çalışanlarının, BM tarihindeki çatışma veya felaketlerde öldürülenlerden daha fazla olduğuna işaret eden Genel Sekreter, “Bazıları evlerinde veya sığındıkları yerlerde ailelerinin yanında öldü. Diğerleri ise ofislerde, sığınaklarda ve hizmet ettikleri topluluklarda görevlerini yerine getirirken öldürüldü.” ifadesini kullandı.

Guterres, “Bu trajediler, hepimizi derinden etkiliyor ve tüm dünyanın da vicdanını sarsmalıdır.” diyerek, BM personeli, barış gücü mensupları ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların, uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydetti.​​​​​​​

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