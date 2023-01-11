BMC’nin yeni zırhlısı ortaya çıktı

BMC, sosyal medya hesabından 2022 yılında yaşanan gelişmeleri paylaştı. Bu kapsamda videoda adı belirtilmeyen bir 4×4 zırhlı personel taşıyıcısı görülmekte.

Bahse konu zırhlı personel taşıyıcıda Sarp UKSS görülmekte. Ek olarak araç, siyah renkte görüntülenmekte.

BMC’nin yeni aracının adı, konfigürasyonları ve teknik özellikleri paylaşılmadı. Ancak araç, BMC tarafından geliştirilen VURAN ve AMAZON zırhlı araçlarına benzemekte.

Askeri kara aracı ihracatının lideri BMC oldu

Türkiye’nin lider askeri araç üreticilerinden BMC, SSİ (Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği) tarafından açıklanan verilere göre 2022 yılında gerçekleştirdiği satışlar ile Savunma Sanayi Kara Aracı Üreticileri arasında ihracat lideri olmuştu.

BMC, 2022 yılı içerisinde (Ocak-Kasım 2022) Türk Savunma Sanayi Kara Aracı Üreticileri toplam 428 Milyon USD ihracat gerçekleştirmişti. Bu kapsamda BMC, toplam ihracatın yaklaşık %45’ini tek başına gerçekleştirmişti. Savunma Sanayi Kara Aracı Üreticileri arasında birinci olurken tüm Savunma Sanayi Üreticileri arasında ise beşinci sırada yer almıştı.

BMC, ana muharebe tankı, obüs sistemi, zırhlı araçlar, askeri kamyonlar, lojistik destek araçları vb. birçok farklı sınıfta askeri kara araçlarını ürün ailesinde bulunduruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Tasarım, üretim, geliştirme ve entegre lojistik destek gibi tüm süreçleri yerli ve milli imkanlarla kendi bünyesinde barındıran BMC, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve uluslararası arenada ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.

DefenceTürk