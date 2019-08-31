BMC’den Avrupa atağı

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayisi firmalarından BMC, ihracat çalışmaları kapsamında rotasını Avrupa’ya çevirdi. BMC, başta Altay Ana Muharebe Tankı olmak üzere, zırhlı araçlar ve taktik tekerlekli araçlardan oluşan geniş ürün ailesiyle, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.

Letonya Silahlı Kuvvetlerinin yakın, orta ve uzun vadedeki gereksinimleri doğrultusunda açılacak ihalelere geniş ürün yelpazesiyle katılmaya hazırlanan BMC, Letonya’nın başkenti Riga’da ülkenin savunma ve otomotiv firmalarının katılımıyla endüstriyel iş birliği günü düzenledi. Etkinlik kapsamında BMC, Letonya’da faaliyet göstermekte olan firmalarla uzun soluklu iş birliği modelleri üzerinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Letonya geçen aylarda yaklaşık 450 adetlik zırhlı araç ihalesini resmi olarak yürürlüğe koydu ve buna istinaden dünyadaki tüm üretici firmalarla irtibata geçti. Söz konusu ihalenin 2021 başında sonuçlanması öngörülüyor. Paletli kara araçları sınıfında da yeni ihalelerin duyurulması planlanıyor.