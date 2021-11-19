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Dünya BM: Yemen'in Hudeyde ilinde 4 günde binden fazla aile yerinden oldu
Dünya

BM: Yemen'in Hudeyde ilinde 4 günde binden fazla aile yerinden oldu

Yemen'in batı sahilindeki Hudeyde ilinde yaşanan çatışmalar nedeniyle son birkaç günde binden fazla ailenin evini terk ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:20:00 -
BM: Yemen'in Hudeyde ilinde 4 günde binden fazla aile yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü, Yemen hükümetine destek veren askeri güçlerin Hudeyde'nin bazı bölgelerinden çekilmesi ve buraları Husilerin ele geçirmesiyle başlayan süreçle ilgili bir rapor yayımladı.

Raporda, batı sahilinde çatışmaların yeniden alevlenmesi sonucu 11-14 Kasım'da bini aşkın ailenin evini terk ettiği ifade edildi.

Ailelerden 895'inin Hudeyde'nin güneyindeki El-Hoha kentine, 129'unun Taiz'in batısındaki El-Muha'ya göç ettiği kaydedilen raporda, Hudeyde'deki durumun endişe verici olduğu, 1700 ailenin çatışma hatlarına yakın bölgelerde yaşamaya devam ettiği aktarıldı.

Raporda ayrıca Uluslararası Göç Örgütünün, insani yardım alanında faaliyet gösteren ortaklarıyla söz konusu iç göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığı dile getirildi.

Yemen'de hükümete bağlı güçlerin Hudeyde'den çekilmesi

Yemen'de 11 Kasım'da hükümete destek veren 5, 6 ve 21. Amalika Tugaylarının ülkenin batı sahilinde Husilerle temas hattının ön cephelerinden Hudeyde'nin 163 kilometre güneyindeki Hoha kentine, 1. Tugayın ise ülkenin güneyindeki Aden iline bağlı Bir Ahmed bölgesine çekildiği belirtilmişti. 12 Kasım'da ise Husilerin, Hudeyde iline bağlı Tuhayta kentini ele geçirdiği bildirilmişti.

Yemen hükümetine destek veren Ortak Askeri Güçlerin yaptığı yazılı açıklamada çekilmenin gerçekleştiği bölgelerin, Stockholm Anlaşması hükümleri gereğince silahtan arındırılmış ve siviller için güvenli bölgeler olduğu ifade edilmişti.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansında yer alan haberde ise batı sahilinde yaşananların hükümetin bilgisi dahilinde olmadığı bildirilmişti.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise söz konusu çekilmeyi yeniden konuşlandırma olarak nitelendirmiş ve bunun koalisyon güçlerinin ileriye dönük planları doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etmişti.

 

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