BM, Yemen'de son 3 ayda 215 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'de son 3 ayda 215 sivilin öldüğünü duyurdu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden savaş nedeniyle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 215 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Açıklamada, aynı dönemde pek çok Yemenli ailenin yardım almakta zorlandığı belirtildi.
Siyasi istikrarsızlığın ve çatışmaların uzun süredir hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime sadık güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutarken, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.