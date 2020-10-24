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Dünya BM, Yemen'de son 3 ayda 215 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı
Dünya

BM, Yemen'de son 3 ayda 215 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'de son 3 ayda 215 sivilin öldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:35:00 -
BM, Yemen'de son 3 ayda 215 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden savaş nedeniyle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 215 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, aynı dönemde pek çok Yemenli ailenin yardım almakta zorlandığı belirtildi.

Siyasi istikrarsızlığın ve çatışmaların uzun süredir hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime sadık güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutarken, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

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