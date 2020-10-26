  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'den Yemenli taraflara "ortak bildiri" üzerinde anlaşma çağrısı
Aktüel

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'den Yemenli taraflara "ortak bildiri" üzerinde anlaşma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 00:06:15 -
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'den Yemenli taraflara "ortak bildiri" üzerinde anlaşma çağrısı

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli taraflara "ortak bildiri" metni üzerinde anlaşmayı hızlandırmaya çağırdı.

Twitter hesabından açıklama yapan Griffiths, "Birleşmiş Milletlerin (BM) 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutlarken, BM'nin kurulduğu değerler ve temelleri geri kazanmamıza fırsat verin. Bu vesileyle Yemenli tüm taraflar arasında ateşkesin sağlanmasını ve siyasi istişarelerin en kısa zamanda başlamasını öngören 'ortak bildiri' metni üzerinde anlaşmayı hızlandırmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesine yer verdi.

Martin Griffiths, ortak bildiri metni üzerinde bir anlaşmaya varmanın Yemenlilerin acılarını hafifleteceğini, savaşı sonlandıracağını ve Yemen'i ileriye taşımak için önemli bir adım olacağını kaydetti.

Griffiths, Umman'a gerçekleştirdiği ziyarette, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ile Yemenli taraflar arasındaki siyasi süreci görüşmüştü.

Görüşmede Griffiths, Yemen'de ateşkesin sağlanmasını ve siyasi istişarelerin en kısa zamanda başlamasını öngören "ortak bildiri" taslağıyla ilgili yürütülen müzakereleri ele aldıklarını belirtmişti.

BM, Yemen'de çatışmaların durması ve tarafların müzakere masasına oturması için uzun süredir çalışmalar yürütse de bu konuda henüz ciddi bir adım atılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni nesil bunlarla zehirleniyor! Sözde Türkiye 'güzeli' rezil oldu
Gündem

Yeni nesil bunlarla zehirleniyor! Sözde Türkiye 'güzeli' rezil oldu

"Miss Turkey 2018" adlı rezil yarışmada sözde ‘Türkiye güzeli’ seçilen ve kokuşmuş magazin medyasının pohpohladığı Şevval Şahin’in, katıldığ..
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek
Gündem

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek

İstanbul'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün ..
El Kaide'nin iki numaralı adamı öldürüldü
Dünya

El Kaide'nin iki numaralı adamı öldürüldü

El Kaide'nin iki numarası Abu Muhsin el-Masri, Afgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay