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BM ve Mısır 'dur' demişti... İsrail'den açıklama!

Terör devleti İsrail'den üst düzey bir yetkili, Gazze'de ateşkes sağlanması için girişimlerde bulunan BM ve Mısır ile herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı.

13 Kasım 2018 Salı 14:25
BM ve Mısır 'dur' demişti... İsrail'den açıklama!

İsrailli üst düzey bir yetkili, Gazze'de ateşkes sağlanması için girişimlerde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır ile herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı.

İsrail basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, "Gazze'deki gerginliğin sona erdirilmesi için ara buluculuk çalışması yürüten BM ve Mısır ile herhangi bir işbirliği içinde değiliz." ifadesini kullandı.

Basına yansıyan bilgilerde BM ve Mısır'ın Gazze'deki gerginliği son erdirmek için birtakım girişimlerde bulunduğu ifade edilmişti.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, dün akşam yaptığı açıklamada, Gazze'de sükunetin sağlanması için Mısır ve ilgili tüm taraflarla yakından çalıştığını aktarmıştı.

Mısır, saldırıların durması gerektiğini söylemişti

Mısır'ın "El-Ahram" ve "Ahbar el-Yevm" gazetelerinde yayınlanan habere göre, ismi açıklanmayan Mısırlı üst düzey bir yetkili İsrail makamlarına, "Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması ve ateşkes sürecine bağlı kalması gerektiğini" söylemişti.

Olay

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze’ye sızması oldu. Gazze’nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas’a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu, 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bunun üzerine İsrail Gazze'ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roketlerle karşılık verdi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:25
  1. İsrail
  2. Filistin
  3. Gazze
  4. saldırı
  5. Mısır
  6. BM

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