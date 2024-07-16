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Dünya BM üyeleri Myanmar'da artan şiddete karşı uyardı
Dünya

BM üyeleri Myanmar'da artan şiddete karşı uyardı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 11:40:00 -
BM üyeleri Myanmar'da artan şiddete karşı uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) üyeleri, "Myanmar rejiminin" aralarında Arakanlı Müslümanların da bulunduğu yerinden edilen kişileri canlı kalkan olarak kullandığını belirterek bölgede artan şiddete karşı uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) üyeleri, "Myanmar rejiminin" aralarında Arakanlı Müslümanların da bulunduğu yerinden edilen kişileri canlı kalkan olarak kullandığını belirterek bölgede artan şiddete karşı uyarıda bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu üyeler adına açıklama yaptı.

Myanmar'da darbenin ardından insani yardıma muhtaç kişilerin 1 milyondan 18,6 milyona yükseldiğini kaydeden Wood, artan şiddetten derin endişe duyulduğunu ifade etti.

Uluslararası insan hakları hukukun ihlal edildiği yönünde güvenilir raporlar bulunduğuna işaret eden Wood, Myanmar'da insani krizin derinleştiğini söyledi.

Wood, "Myanmar rejiminin" aralarında Arakanlı Müslümanların da bulunduğu yerinden edilen kişileri canlı kalkan olarak kullandığını belirterek bölgede artan şiddete karşı uyarıda bulundu.
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EDİTÖR: Daily Ummah

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