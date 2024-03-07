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Dünya BM ülkelerine inat İspanya’dan UNRWA’ya 20 milyon euroluk yardım!
Dünya

BM ülkelerine inat İspanya’dan UNRWA’ya 20 milyon euroluk yardım!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 22:30:00 - 2024-03-07 23:39:25
BM ülkelerine inat İspanya’dan UNRWA’ya 20 milyon euroluk yardım!

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 20 milyon euro maddi destek sağlayacağını duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile İspanya’nın başkenti Madrid’de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Albares, ülkesinin UNRWA 20 milyon euro maddi destek sağlayacağını duyurarak, yeni yardım ile Gazze'deki insani yardım çalışmalarında UNRWA’nın desteklenmesini ve bölgedeki yaklaşık altı milyon Filistinli mültecinin gıda, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılanmasının amaçlandığını söyledi.

URNWA İsrail'in hedefi oldu

Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin bağışlarıyla finanse edilen UNRWA, 1960 yılından bu yana Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Filistinli mültecilere insani yardım desteği de sağlayan UNRWA, 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar başlatan İsrail’in hedefi haline geldi.

 

BM ülkeleri yardımı kesmişti

UNRWA tesislerini hedef alan İsrail, UNRWA personelini Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısına katılmakla suçlamıştı. İsrail’in bu suçlamalarının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres soruşturma başlatılmasını istemiş, aralarında ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülke UNRWA'ya maddi desteğini durdurma kararı almıştı. Norveç, İspanya ve İrlanda UNRWA'ya desteğin sürmesi gerektiğini vurgulamıştı.
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