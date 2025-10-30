BM Tel Aviv'i hedef aldı: "Ateşkesi baltalıyor!" Türkiye'ye sürpriz övgü

  • İSTANBUL
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'ye düzenlenen ve aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu sivillerin ölümüne neden olan İsrail hava saldırılarını "şiddetle kınadı". Guterres, saldırıların ateşkesi baltaladığını ve sivillerin hayatını tehlikeye attığını vurgularken, anlaşmanın sürdürülmesinde ve gerginliğin önlenmesinde kritik rol oynayan Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin diplomatik çabalarını takdir ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Guterres'in mesajlarını aktardı.

 

GUTERRES İSRAİL'İ ŞİDDETLE KINADI

 

Genel Sekreter Guterres, Gazze'de İsrail hava saldırıları sonucu aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sivil ölümlerini "şiddetle" kınadı.

Sözcü Dujarric, Guterres'in ayrıca "ateşkesi baltalayan ve sivillerin hayatını tehlikeye atan tüm eylemleri" de kınadığını belirtti.

Genel Sekreter, tarafların ateşkesi uygulama konusundaki taahhütlerini eksiksiz yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı ve sivillere zarar veren veya insani yardım operasyonlarını engelleyen eylemlerden kaçınılması çağrısı yaptı.

 

TÜRKİYE'NİN KRİTİK ROLÜ TAKDİR EDİLDİ

 

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki anlaşmanın sürdürülmesinde, daha fazla tırmanışın önlenmesinde ve insani yardım erişiminin artırılmasında oynadıkları rol nedeniyle dört ülkeye teşekkür etti.

Dujarric, Guterres'in bu kritik diplomatik çabaları yürüten Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin devam eden gayretlerini takdir ettiğini bildirdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı'nda yaptığı konuşmada Guterres'e, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim edeceklerini belirterek, yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerini iletmesi de dikkat çekmişti.

 

