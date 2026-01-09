İBB yolsuzluk davasında itiraf yağmuru: Rüşvet parasıyla o okulu ben yaptım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin davada Adem Soytekin de hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Soytekin’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"Bu dosya içerisinde olma sebebim bana yaptırılan işlerdir"

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Adem Soytekin, 2014-2024 yılları arasında kendisine yaptırılan kamu işlerini anlattı. Soytekin, kreş, okul ve köprü gibi işlerin ödemelerinin belediyenin yönlendirdiği müteahhitler tarafından daire, dükkan veya uzun vadeli çeklerle yapıldığını iddia etti.

"30 milyon lira istendiğini bütün müteahhitler biliyor"

Sanık Soytekin, duruşmadaki savunmasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun proje kapsamındaki müteahhitlerden 30 milyon lira istediğini bütün müteahhitler belirtmişler ve bu rakama anlaştıklarını söylemişlerdir. Arazi sahibi Kemal Şahin'den inşaat ruhsatı için Cevat Güleç Okulu’nun yaptırılması istenmiştir. Bu okulun inşaatını sistemin rüşvet parası ile ben yaptım."

Vira İstanbul projesinde ihale fesadı iddiası

İddianamede yer almayan ancak büyük bir yolsuzluk yapıldığını öne sürdüğü Vira İstanbul projesine de değinen Soytekin, ihalenin danışıklı dövüşle yapıldığını savundu. Güller ve Beyazlar gruplarının koordineli hareket ettiğini söyleyen sanık, tahliye edilmesi durumunda kamu payının nasıl usulsüzce aktarıldığına dair belgeleri sunacağını taahhüt etti.

Tahliye talebine ret

Mahkeme heyeti, sanık Adem Soytekin'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma kuşkusu ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.