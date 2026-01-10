Dr. Mehmet Emin Hoca Hakk'a yürüdü
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn… 28 Şubat döneminde başörtüsü yasağına karşı mücadele yürüttüğü için büyük zulümler gören ve ömrünü İslami eğitime adayan Dr. Mehmet Emin hoca efendi Hakk’a yürüdü.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki eğitim faaliyetleriyle tanınan Dr. Mehmet Emin hoca efendi Rahmet-i Rahmân’a kavuştu.
Risale-i Nur hizmetleriyle ve izcilik faaliyetleriyle de bilinen Mehmet Emin hoca efendi, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Mehmet Emin hoca efendinin cenaze namazı, bugün (10 Ocak 2025) ikindi namazını müteakip Eyüpsultan Camii’nda kılınacak.
Dr. Mehmet Emin hoca, 28 Şubat sürecinde çalıştığı üniversitede, darbeci zihniyetin başörtüsü yasağına karşı mücadele yürütmüş, bu nedenle büyük zulüm görmüş ve okuldan uzaklaştırılmıştı.
Üniversitedeki görevine son verilmesinin ardından Eyüpsultan’da Sıbyan Mektebi’ne geçen Mehmet Emin hoca efendi, ilçede sevilen ve İslami eğitim faaliyetleriyle tanınan bir isimdi.
Renkli kişiliğiyle tanınan hoca efendi, çok sayıda kişinin İslami faaliyetlere yönelmesini de sağlamıştı.
Akit Medya olarak hoca efendiye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.