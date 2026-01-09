Beden Kitle Endeksi (BKİ) hesaplama formülü nedir?

Günümüzde küresel bir sağlık sorunu haline gelen obezite, erken yaşlardan itibaren bireylerin yaşam kalitesini tehdit etmektedir. Bu riskin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi için en sık kullanılan araçlardan biri Beden Kitle Endeksi (BKİ), diğer adıyla Vücut Kitle İndeksi (VKİ) hesaplamasıdır. BKİ, kişinin boyuna göre ağırlığının ideal aralıkta olup olmadığını gösteren basit ve hızlı bir ölçüttür. Arama motorlarında sıkça sorulan "Beden Kitle Endeksi nasıl hesaplanır" sorusunun yanıtı, sağlıklı bir yaşam programı oluşturmanın ilk adımıdır.

BKİ Hesaplama Formülü ve Gerekli Ölçümler

Beden Kitle Endeksi (BKİ), vücut ağırlığınızın boy uzunluğunuzun karesine bölünmesiyle elde edilen sayısal bir değerdir. Bu hesaplamayı doğru yapabilmek için iki temel ölçüm gereklidir: Kilonuzun kilogram (kg) cinsinden, boyunuzun ise metre (m) cinsinden tam olarak bilinmesi gerekir. BKİ formülü şu şekildedir: Kilo (kg) / Boy (m) x Boy (m). Bu basit formül, vücudunuzun yağ oranını dolaylı yoldan tahmin etmeye yardımcı olur.

Örneğin, 1.80 metre boyunda ve 87 kilogram ağırlığında bir bireyin BKİ değerini hesaplayalım. Öncelikle boy uzunluğunun karesini alırız: 1.80 x 1.80 = 3.24. Ardından kiloyu bu değere böleriz: 87 / 3.24 = 26.8. Bu bireyin Beden Kitle Endeksi değeri 26.8 olarak bulunur.

BKİ Sonuçları Ne Anlama Gelir?

Hesaplama sonucunda çıkan BKİ değeri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen standartlara göre vücut ağırlığı sınıflandırmasını gösterir. Bu sonuçlar kişinin hangi kilo aralığında olduğunu belirler ve olası sağlık risklerine işaret eder. Ancak, bu değerlerin yaş gibi ek faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini unutmamak gerekir.

BKİ değerlerine göre kilo sınıflandırmaları şöyledir: Eğer sonuç 18’in altındaysa birey "zayıf" kategorisindedir; 18 ile 25 arasındaysa "normal kilolu" sayılır; 25 ile 30 arasındaysa "fazla kilolu" olarak tanımlanır. Eğer sonuç 30 ile 40 arasında ise birey "obez" ve 40’ın üzerinde ise "morbid obez" (ileri derecede obez) olarak sınıflandırılır. Bu sonuçlar, ideal kilonuza ulaşmak için atılacak adımların belirlenmesinde kritik rol oynar.