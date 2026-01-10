  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Rıza Akpolat’a rüşvetten ikinci tutuklama talebi! Aşevi yalanıyla milyonluk vurgun ABB'nin 154 milyonluk konser vurgununda yeni gelişme: 5 tahliye kararına savcılıktan jet itiraz Kur'an-ı Kerim üzerinden pisliğini örtmeye çalışıyordu... Şeyma Subaşı'nın test sonucu belli oldu İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı Kaboğlu paçayı kurtardı! Terör propagandasına tartışmalı beraat Halep'te teröre son mühlet: Şam yönetimi süpürme harekatı öncesi kapıyı açtı Süper Kupa finalinin saati değişti Kallas 'Rusya'nın Oreşnik füzesi kullanımı Avrupa ve ABD’ye uyarı niteliğinde' Gözdağı başarılı oldu! HÜDA PAR’dan kritik çağrı: Bir üst kurul lazım Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu Bu tuzağa sakın düşmeyin! ROKETSAN adıyla inanılmaz sahtekârlık
Sosyal Medya Arabistan sokaklarında Türkçe nidalar: Gönülleri fetheden şoför
Sosyal Medya

Arabistan sokaklarında Türkçe nidalar: Gönülleri fetheden şoför

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suudi Arabistan'da Türk hacı ve umrecilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde servis şoförlüğü yapan bir Arap vatandaşının, direksiyon başında şevkle Türkçe ilahiler söylemesi sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Türk yolcularla kurduğu gönül bağı, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Mübarek topraklarda hizmet veren yerel bir servis şoförü, Türk yolcularına yaptığı jestle adeta kardeşliğin dilinin bir olduğunu kanıtladı. Uzun süredir Türklerin kaldığı bölgelerde çalışan ve bu süreçte dinlediği ilahilerle hem Türkçesini geliştiren hem de gönül dünyasını zenginleştiren şoförün son görüntüleri büyük beğeni topladı.

 

 

İlahileri ezberledi, Türk yolcuları mest etti

Servis aracını sürerken bir yandan da hoparlörden yükselen Türkçe ilahilere yüksek sesle ve büyük bir heyecanla eşlik eden Arap şoför, yolculuk boyunca hem kendini hem de yolcuları mest etti.

 

İlahinin sözlerini eksiksiz ve makamına uygun şekilde seslendirmesi, araçtaki Türk vatandaşları tarafından şaşkınlık ve memnuniyetle karşılandı.

 

Sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu

Araç içindeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan içerikler arasına girdi.

 

Kullanıcılar, "İslam kardeşliğinin en güzel örneği", "Gönül dili her engeli aşar" yorumlarıyla şoföre destek verdi. Türkçe öğrenme azmini ilahilerle pekiştiren şoförün samimiyeti, izleyenlerin takdirini topladı.

 

Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sosyal Medya

Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Adeta Ankara’nın sesi oldu: Küçük çocuğun Mansur videosu sosyal medyayı salladı!
Adeta Ankara’nın sesi oldu: Küçük çocuğun Mansur videosu sosyal medyayı salladı!

Sosyal Medya

Adeta Ankara’nın sesi oldu: Küçük çocuğun Mansur videosu sosyal medyayı salladı!

Verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu! Sanatçı Murat Kekilli’ye İsrail teklifi
Verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu! Sanatçı Murat Kekilli’ye İsrail teklifi

Sosyal Medya

Verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu! Sanatçı Murat Kekilli’ye İsrail teklifi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23