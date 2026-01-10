Arabistan sokaklarında Türkçe nidalar: Gönülleri fetheden şoför

Mübarek topraklarda hizmet veren yerel bir servis şoförü, Türk yolcularına yaptığı jestle adeta kardeşliğin dilinin bir olduğunu kanıtladı. Uzun süredir Türklerin kaldığı bölgelerde çalışan ve bu süreçte dinlediği ilahilerle hem Türkçesini geliştiren hem de gönül dünyasını zenginleştiren şoförün son görüntüleri büyük beğeni topladı.

İlahileri ezberledi, Türk yolcuları mest etti

Servis aracını sürerken bir yandan da hoparlörden yükselen Türkçe ilahilere yüksek sesle ve büyük bir heyecanla eşlik eden Arap şoför, yolculuk boyunca hem kendini hem de yolcuları mest etti.

İlahinin sözlerini eksiksiz ve makamına uygun şekilde seslendirmesi, araçtaki Türk vatandaşları tarafından şaşkınlık ve memnuniyetle karşılandı.

Sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu

Araç içindeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan içerikler arasına girdi.

Kullanıcılar, "İslam kardeşliğinin en güzel örneği", "Gönül dili her engeli aşar" yorumlarıyla şoföre destek verdi. Türkçe öğrenme azmini ilahilerle pekiştiren şoförün samimiyeti, izleyenlerin takdirini topladı.