Siyonistler-ulusalcılar-teröristler ittifakı

Ulusalcı amiral Türker Ertürk çok beğenedursun..

“Laik ve seküler yapısı ile tanıyoruz” desin.

“Cihadçılar olacağına, YPG olsun” desin. PKK’nın uzantısına gülücük yollasın..

“Laik ve seküler yapısı ile tanıdığımız” SDG, cezaevinde tuttuğu bazı IŞİD’lileri, geçtiğimiz gün serbes bırakmış.

Abi, sen düne kadar, bunlarla ölümüne savaşıyordun hani..

Ne oldu, dost mu oldunuz?

Ne değişti de dost oldunuz?

Yoksa, düşmanlığınız da, numaradan mıydı.

Aslında ikinizi de ABD-İsrail kurmuştu..

Beraberliğiniz oradan mı kaynaklı idi.

Daha ne birliktelikler göreceğiz..

İslam Devleti kurma iddiasındaki IŞİD’in, ilginç şekilde, hep Müslüman coğrafyada katliam yaptığını, İsrail’e yolunun hiç düşmediğini söyleyip duruyorduk..

İsrail’i milim zararı olmayan IŞİD, SDG’nin 10 Mart Mutabakatına uymaması sonrasında, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına konu olmuş..

Diyor ki, soykırımcı İsrail’in Dışişleri Bakanlığı:

“Uluslararası toplum genel olarak, özellikle de Batı, IŞİD’e karşı cesurca ve başarıyla savaşan Kürtlere karşı bir onur borcu taşımaktadır.”

Hayrola..

IŞİD’in 100 saldırısı var ise..

Bunun 99’u Müslüman coğrafyada iken..

Batı, şuna buna ne borcu olabilir ki..

Belki şunu diyebiliriz..

ABD ve Batı, PKK’ya terör devleti kurdurmak için bir ikinci örgüt daha kurdurup, danışıklı dövüş yaptırıyordu..

Bu iki örgütün danışıklı dövüşünden kaynaklı, dünya kamuoyuna yayılan korkuda, iyi polis PKK oluyordu. Kötü polis de IŞİD.

Şimdi İsrail, kötüyü gösterip, iyi diye tanıttığını palazlandırmak istiyor..

Ama artık bu millet, o numaraları yutmuyor..

Şam yönetimi ile SDG, 10 Mart Mutabakatını imzalamış mıydı!?

Evet..

31 Aralık’a kadar, Suriye ordusuna katılacaklar mıydı?

