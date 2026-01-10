  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kış geldi ama göç etmediler! Flamingolar Van Gölü'nden ayrılmak istemiyor Putin’in dini söylemlerine kiliseden çok sert tepki: Deccal’e benziyor Kayıp eşyalar umut oldu Bir gerginlik de dünyanın öbür ucunda çıktı! “Ağır bedel ödeyecekler” diyerek tehdit ettiler Bakan Ersoy, Sivas’ta çocukların kardan kız kulesi yaptığını gördü; İstanbul’a davet edip gerçeğini gezdirdi İzmir'de heyecanlandıran keşif: Dünyada 16 tane Türkiye'de 8 tane! Ha bu da birilerine kapak olsun! Türkiye’nin gururu Togg’dan bir büyük başarı daha Türkiye’den 158 milyar lira kaldırdılar! Artık milli güvenlik sorunu haline geldi Milyonlarca kişi etkilenecek! Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yeni emeklilik sistemi geliyor Suriye ordusu, teröristleri doğduklarına pişman etti
Gıda
5
Yeniakit Publisher
Şehrin yeni lezzeti ‘elmalı baklava’! Tadıyla parmak ısırtıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şehrin yeni lezzeti ‘elmalı baklava’! Tadıyla parmak ısırtıyor

#1
Foto - Şehrin yeni lezzeti ‘elmalı baklava’! Tadıyla parmak ısırtıyor

Gastronomi dünyasında heyecan yaratan yenilik bu kez Amasya’dan geldi. Kentte 2 bin yıldır yetiştirilen coğrafi işaretli misket elmasını mutfak kültürüne daha fazla dahil etmek isteyen Şef Murat Devek, geleneksel baklavayı elma ile yeniden yorumladı. Kat kat açılan ince hamurların arasına ceviz ve fıstığın yanı sıra özel olarak pişirilmiş elma dilimleri yerleştirildi. Şerbetinde bile elma kabuklarının aroması kullanılan bu eşsiz tatlı, kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.

#2
Foto - Şehrin yeni lezzeti ‘elmalı baklava’! Tadıyla parmak ısırtıyor

Amasya’nın dünyaca ünlü misket elması artık baklavaları tatlandırmaya başladı. Şehrin yeni lezzeti ‘elmalı baklava’ tadıyla parmak ısırtıyor. Kentte 2 bin yıldır yetiştirilen coğrafi işaretli elmayı geleneksel Türk tatlısı baklavanın yapımında kullanmak amacıyla yeni tarifler planlayan şef Murat Devek, kolları sıvadı. Açılan ince hamurun kat kat dizilip arasına ceviz, fıstık ya da badem eklenmesiyle üretilen baklavanın içine bu sefer dilimlenip pişirilmiş elma parçaları eklendi. Şerbetin hazırlanmasında da elma kabuklarından faydalanıldı. Sonuçta elma tadında baklava ortaya çıktı.

#3
Foto - Şehrin yeni lezzeti ‘elmalı baklava’! Tadıyla parmak ısırtıyor

BURAM BURAM ELMA KOKUYOR Aşçılık eğitimi alan üniversite öğrencilerinin de desteğiyle hazırlanan ‘elmalı baklava’nın damaklarda tat bırakacağını belirten Murat Devek, "Baklavamızda buram buram elma kokusunu hissediyorsunuz. Bu güzel lezzeti Amasya’nın mutfak kültürüne katmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

#4
Foto - Şehrin yeni lezzeti ‘elmalı baklava’! Tadıyla parmak ısırtıyor

MÜŞTERİLER ÇOK BEĞENDİ Yaklaşık 4 bin kişiye bu baklavadan ikram ettiklerini anlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de, "Müşterilerimizin yüzde 98’i elmalı baklavayı çok beğendi. Bizde bu tatlımızı tanıtmak, tattırmak ve markalaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En düşük emekli maaşı belli oldu
Ekonomi

En düşük emekli maaşı belli oldu

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre, en düşük emekli maaş..
Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem

Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Başkent Ankara'yı hizmete aç bırakan, vatandaşları susuzluğa mahkûm eden CHP’li Mansur Yavaş, belediye Meclisi’nde hesap sorulunca çareyi sa..
İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı
Gündem

İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Yolsuzluktan tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 104 tutuklunun dosya üzerinde..
Kadın milletvekilinin kafasında canlı yayında bomba patlattılar
Dünya

Kadın milletvekilinin kafasında canlı yayında bomba patlattılar

Honduraslı muhalif kadın siyasetçi Gladys Aurora López, basın mensuplarına konuştuğu sırada uzaktan atılan el yapımı bir bombanın kafasına ç..
Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı
Dünya

Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı

Halep’in kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı 100 unsurun saf değiştirdiğini iddiası ses getirdi. Ajans, kaynaklarına dayanara..
Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar
Dünya

Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23