Şehrin yeni lezzeti ‘elmalı baklava’! Tadıyla parmak ısırtıyor

Gastronomi dünyasında heyecan yaratan yenilik bu kez Amasya’dan geldi. Kentte 2 bin yıldır yetiştirilen coğrafi işaretli misket elmasını mutfak kültürüne daha fazla dahil etmek isteyen Şef Murat Devek, geleneksel baklavayı elma ile yeniden yorumladı. Kat kat açılan ince hamurların arasına ceviz ve fıstığın yanı sıra özel olarak pişirilmiş elma dilimleri yerleştirildi. Şerbetinde bile elma kabuklarının aroması kullanılan bu eşsiz tatlı, kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.