SON DAKİKA
Dünya İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!
Dünya

İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!

İran’da protestoların ülke geneline yayılmasıyla internet erişiminin tamamen kesilirken, ülkedeki gelişmeleri ABD Başkanı katıldığı televizyon programında açıkladı. İran’ı çok sert şekilde vurma tehdidini yineleyen Trump, “İran'ın ikinci büyük şehri protestocuların kontrolü altına girdi, rejim güçleri kaçarak şehri terk etti” bilgisini verdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da göstericilere diyalog çağrısında bulundu.

İran'da, ekonomik koşullara karşı başlayan isyanın ülke geneline yayılmasının ardından dün gece itibarıyla ülke genelinde internet tamamen kesildi. ‘Kukla Prens’ Rıza Pehlevi’nin İran askerlerini de rejime karşı isyana davet ettiği videonun 80 milyondan fazla kez izlenmesinin ardından rejim güçlerinin interneti kestiği iddia edilirken bazı kaynaklar kesintinin arkasında ABD’nin olduğunu açıkladı Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) kuruluşu ise protestoların başladığı günden bu yana en az 8'i çocuk olmak üzere 45 protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göstericilere karşı ‘azami itidal’ gösterilmesi ve diyaloğa önem verilmesi çağrısında bulundu.


TRUMP: YAKINDAN İZLİYORUZ, ÇOK SERT VURURUZ!

ABD Başkanı Donald Trump ise katıldığı bir televizyon programında, İran'daki gösterilerde çok büyük kalabalıkların oluştuğunu ve izdiham çıktığını söyledi. Gösterilerde insanların hayatını kaybettiğini ancak sorumluluğun bir tarafa yüklenip yüklenemeyeceğinden emin olmadığını kaydeden Trump, bu tür eylemlerin sürmesi halinde İran'ın ağır bedeller ödeyeceğini aktardı. Trump, “Çok kötü durumdalar. Onlara şunu da ilettim, eğer insanları öldürmeye başlarlarsa ki ayaklanmaları sırasında bunu yapma eğilimleri var, sık sık ayaklanma çıkarıyorlar eğer bunu yaparlarsa, İran’ı çok sert şekilde vuracağız” dedi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Bir milyondan fazla kişi gösteri düzenledi. İran'ın ikinci büyük şehri protestocuların kontrolü altına girdi, rejim güçleri kaçarak şehri terk etti” ifadelerini kullandı.

1
76

rejimin yıkılması harika olur ama bir yandanda abd nato israilin irana işgali engellenmelidir iran işgal edilirse kesinlikle azzerbaycan türkiye hedef olacaktır çünkü bu iki ülkede madenler petrol doğalgazlarla doludur
x

