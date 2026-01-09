Trump: Hamaney gidecek bir yer arıyor! İran dünyaya kapandı

İngiliz basınının iddiası: Rusya'ya kaçış planı

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Hamaney'in Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın Aralık 2024'teki kaçışını örnek aldığı öne sürüldü. İddiaya göre Hamaney, oğlu ve varisi Mücteba Hamaney ile birlikte Rusya’ya sığınmak için hazırlıklara başladı. Eski İsrail istihbarat görevlisi Beni Sabti de Hamaney’in altınlarını kargo uçaklarıyla ülkeden çıkardığını ve Moskova’ya gitmeyi planladığını savundu.

Hamaney'den Trump'a sert yanıt

Protestoların gölgesinde konuşan Ali Hamaney ise göstericileri "isyancı" olarak nitelendirdi. Hamaney, "Kamu malına zarar vererek Trump’ı memnun etmek isteyenler var. Trump önce kendi ülkesindeki sorunlara baksın" diyerek geri adım atmayacakları mesajını verdi.

Bilanço ağırlaşıyor: 42 ölü, binlerce gözaltı

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından paylaşılan son verilere göre, 12 gündür süren olaylarda can kaybı ve tutuklama sayıları hızla artıyor:

Can kaybı: 5'i çocuk, 34 eylemci ve 8 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 42 kişi hayatını kaybetti.

Yaralı polis sayısı: İran medyasına göre 568 polis ve 66 Besic üyesi yaralandı.

İran dünyaya kapandı

Tahran yönetimi, gösterilerin organize edilmesini engellemek amacıyla ülke genelinde internet ve telefon hatlarını tamamen kapattı. Hava sahasında da kısıtlamalara giden İran, birçok bölgede uçuşları askıya alırken uluslararası havacılık kuruluşları havayolu şirketlerine İran hava sahasından uzak durma çağrısı yaptı.