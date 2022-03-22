BM: Suudi Arabistan, BM'nin Libya'daki girişimine tam destek veriyor

Williams, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın Trablus Büyükelçisi Abdulaziz bin Ali es-Sakr ile Tunus'ta bir araya geldiğini açıkladı.

Sakr ile Libya'nın birliği için uluslararası çabaları ele aldıklarını belirten Williams, "Suudi Arabistan Büyükelçisi, anayasal temeli olan bir seçim için uzlaşıya varmak amacıyla Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinden oluşan uzlaşı komisyonu oluşturmak şeklindeki BM teklifine tam destek verdiklerini bildirdi." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin yapılamamasının ardından, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

Hükümeti başkent Trablus’ta kurmakta kararlı olduklarını belirten Fethi Başağa ise henüz başbakanlık görevini devralamadı.