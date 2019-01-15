BM Suriye Özel Temsilcisi katil Esed rejimini ziyaret etti

BM öncülüğündeki ateşkes görüşmelerinin bugüne dek başarısız olduğu Suriye'de girişimler sürüyor. Kısa bir süre önce BM'nin Suriye Özel Temsilciliği görevine başlayan Geir Pedersen, bugün ülkenin başkenti Şam'da Esed rejimini ziyaret etti.

Norveç vatandaşı tecrübeli bir diplomat olan 63 yaşındaki Pedersen, Staffan De Mistura'nın ardından görevi devralmış ve BM'nin 4. Suriye Özel Temsilcisi olmuştu.

Ziyaret için resmi bir program açıklanmazken Pedersen'in üst düzey Esed rejimi yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor.

Pedersen'in Esed rejimine karşı nasıl bir tutumunun olacağı ise merak konusu. Esed rejimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad "Suriye, BM'nin yeni temsilcisi Geir Pedersen ancak selefinin metodlarından kaçınırsa onunla işbirliği yapacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Mepa News