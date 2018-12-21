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BM Rusya'nın INF tasarısını reddetti!

BM, Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın desteklenmesi ve korunmasına yönelik sunduğu tasarıyı reddetti.

21 Aralık 2018 Cuma 22:48
BM Rusya'nın INF tasarısını reddetti!

Birleşmiş Milletler Rusya’nın, ABD’nin çekileceğini duyurduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) desteklenmesi ve korunmasına yönelik sunduğu tasarıyı reddetti.

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 43 ülke Evet oyunu kullansa da 46'sı Hayır dedi. 78 ülke ise çekimser oy kullandı. 

1987'de imzalandı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), 500 ile 5 bin 500 kilometre menzili olan ve karadan fırlatılan tüm güdüm füzelerin alınmasını, üretilmesini ya da test edilmesini yasaklıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 22:48
  1. Birleşmiş Milletler
  2. INF
  3. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması
  4. Mihail Gorbaçov
  5. Ronald Reagan

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