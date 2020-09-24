  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM raporu: "Her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor"
Aktüel

BM raporu: "Her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:20:52 -
BM raporu: "Her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor"

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğini ve her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığını bildirdi.

Uluslararası finans alanında şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda oluşturulan BM paneli, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve yolsuzluğun küresel finansa etkilerine ilişkin raporunu yayımladı.

- 7 trilyon dolar vergi cennetlerinde saklanıyor

Yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğine dikkat çekilen raporda, kar kaydırmanın her yıl hükümetlere 500 milyar dolara mal olduğu, 7 trilyon doların vergi cennetlerinde saklandığı ve her yıl küresel gayrisafi milli hasılanın yüzde 2,7'sine denk gelen yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığı belirtildi.

- Çok sayıda banka vergi kaçakçıları ve kara para aklayanlarla gizli işbirliğinde

BM paneli eş başkanı ve eski Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, rapora ilişkin, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığının yaygın olduğunu ve çok sayıda bankanın ise gizli işbirliği yaptığına dikkati çekti.

Grybauskaite, ''Hepimiz, özellikle de yoksullar soyuluyor. Yoksulluk, iklim değişikliği ve Kovid-19 gibi büyük sorunların üstesinden gelmek için finans sistemine güven çok önemli.'' dedi.

BM paneli eş başkanı eski Nijer Başbakanı İbrahim Mayaki ise suç örgütlerinin pandemiyi istismar ettiğine dikkati çekerek, salgının yayılmasını engelleyecek, insanları yaşatacak ve evlere gıda girmesini sağlayacak kaynakların kötüye kullanıldığı ve yolsuzluk ile buhar olduğunu belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi
Gündem

Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda telefonda Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye Kosova’nın Kudüs’te elçilik açma ka..
BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar
Dünya

BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, BAE'nin stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanla..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.

Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı