  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir

Yeniakit Publisher
2020-07-06 20:07:44 -
BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dijital teknolojinin kötüye kullanılması, siber saldırılar ve biyolojik terör gibi yeni terör saldırılarını beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

Guterres, BM terörle mücadele haftası kapsamında yaptığı konuşmada, DEAŞ, El-Kaide ve bağlantılı gruplarla, Neonaziler, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar ve diğer nefret gruplarının bölünme ve yerel çatışmalardan çıkar sağlamaya çalıştığına dikkati çekti.

DEAŞ'ın hala Suriye ve Irak'ta yeniden yapılanmaya çalıştığını belirten Guterres, "Pandemi, dijital teknolojinin kötüye kullanılması, siber saldırılar ve biyolojik terörizm gibi yeni terör saldırılarına karşı zayıf noktalarımızı gösterdi." dedi.

Guterres, terörün de virüs gibi sınır tanımadığının altını çizerek bu sorunun ancak ortak hareketle çözülebileceğini vurguladı ve istihbarat paylaşımına gerek duyulduğunu söyledi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı