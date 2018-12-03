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BM kamplarında skandal! 125 kadın ve çocuk tecavüze uğradı

Sudan'da 2013 yılından bu yana süren iç savaşta, BM'nin kurduğu kamplardan yemek almaya giden 125 kadına asker ve sivil giyimli kişiler tarafından tecavüz edildi. BM askerlerinin görev yaptığı bölgelerde daha önce de tecavüz skandalları gün yüzüne çıkmıştı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:30
BM kamplarında skandal! 125 kadın ve çocuk tecavüze uğradı

İç savaşın yıllardır sürdüğü Sudan'da yemek almak için kampa giden giden kadınlara karşı 10 gündür devam eden cinsel saldırılarda 10 yaşındaki kızlar ve yaşlı kadınlar olmak üzere 125 kadına tecavüz edildi.

Yemek almaya giden 125 kadın tecavüze uğradı

Unity eyaletinin Bentui bölgesinde 19 Kasım'da başlayan saldırılarda geçen Perşembe gününe kadar 125 kadının tecavüze uğradığını belirten Sınır Tanımayan Doktorlar, kadınlara saldıran asker ve sivil giyimli kişiler, kadınların yemek kartlarını, elbise, ayakkabılarını gasp edip kadınları kamçıladıklarını söyledi.

Tecavüze uğrayan kadınların tedavi eden Ruth Okello isimli ebe, son on günde yaşanan olayları tarif edecek kelime bulamadığını söyledi.

"Hiç bu kadar sayıda mağdur görmedim"

Sınır Tanımayan Doktorlar, 19-29 Kasım tarihleri arasında Rubkona alanında 125 kadına acil sağlık tedavisi ve destek sağladıklarını belirtti. Ruth Okello, "Güney Sudan'da üç yılı aşkın bir süredir çalışma yürütüyorum, sağlık araştırmaları programlarımıza gelen hiç bu kadar büyük sayıda mağdur görmedim" dedi.

"104 cinsel şiddet mağduru kadına yardım ettik"

Okello, "Yılın ilk on ayında 104 cinsel ve cinsiyetçi şiddet mağduru kadına yardım ettik. Geçen yalnız bir hafta içerisinde 125 kadına destek olduk" diye konuştu.

BM, saldırılan meydana geldiği bölgede devriye sayılarını artırdı ve yerel yetkililerden soruşturma başlatıp saldırganların yakalanmasını istedi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:30
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Güney Sudan
  3. Sudan
  4. BM
  5. HABERLER
  6. cinsel saldırılar
  7. Sınır Tanımayan Doktorlar
  8. tecavüz

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