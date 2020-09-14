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Aktüel BM, İrini Operasyonu'nun çabalarını memnuniyetle karşıladı
Aktüel

BM, İrini Operasyonu'nun çabalarını memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:55:38 -
BM, İrini Operasyonu'nun çabalarını memnuniyetle karşıladı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) tarafından mayıs ayında başlatılan İrini Operasyonu'nun, Libya'ya yönelik silah ambargosu kararını güçlendirme çabalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, UNSMIL Genel Sekreter Vekili Stephanie Williams, İrini Operasyonu komutanı Tuğamiral Fabio Agostini ile bir araya geldi.

Williams, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Libya'nın Bingazi kentine jet yakıtı taşıyan bir geminin durdurulmasından 4 gün sonra gerçekleşen görüşmede, İrini Operasyonu'nun, Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanması yönündeki son çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Görüşmede, Berlin Konferansı katılımcılarının ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyma taahhüdüne işaret eden Williams, katılımcılara sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

İrini Operasyonu, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Libya'nın Bingazi kentine jet yakıtı taşıyan bir geminin durdurulduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, BAE'nin Şarika kentinden Libya'nın Bingazi Limanı'na giden MV Royal Diamond 7 isimli geminin, Derne kentinin 150 kilometre açığında durdurularak denetime tabi tutulduğu, gemide askeri maksatla kullanılması muhtemel jet yakıtına rastlandığı belirtilmişti.

- İrini operasyonu

AB, BMGK'nin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta "İrini" adı verilen bir operasyonu başlatma kararı almıştı.

Karargahı İtalya'nın başkenti Roma'da olan operasyon, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.

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