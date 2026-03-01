BM: İran'a müdahale bölgede kontrol edilemeyecek olayları tetikleme riski taşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu’da tırmanan gerilim üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde tarihi bir konuşma yaptı.

ABD ve İsrail tarafından İran’a düzenlenen geniş çaplı saldırıları uluslararası hukuka aykırı bularak kınayan Guterres, bu askeri müdahalenin dünyanın en istikrarsız bölgesinde öngörülemez bir felaketi tetikleyebileceğini belirtti.

Guterres, saldırıların tam da taraflar arasındaki diplomasi trafiğinin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

ASKERİ FAALİYETLER HIZLA YAYILIYOR VE RİSK ARTIYOR

İran’ın misilleme olarak bölge ülkelerindeki ABD hedeflerine yönelik saldırılarını da kınayan Guterres, askeri faaliyetlerin hızla yayılmasının "yanlış hesaplama" riskini artırdığına dikkat çekti.

Diplomasi dışında bir alternatif olmadığını hatırlatan Genel Sekreter; ABD, İsrail ve İran hattındaki tüm tarafları nükleer program başta olmak üzere derhal müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Guterres, küresel barış ve güvenliğin ciddi bir tehdit altında olduğunu belirterek, düşmanlıkların vakit kaybetmeden sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.