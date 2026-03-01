  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya bunu konuşuyor! Şahed 136 İHA'nın Amerikan üssünü vurduğu anlar ortaya çıktı Türkiye'den son dakika İran kararı Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! Cami duvarına haç çizildi İşgalci İsrail saldırı videosunu yayınladı: İran’da yüzlerce hedefi vurduk İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku Macron’dan dünya liderlerine çağrı: BMGK acil toplanmalı, barış tehdit altında Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı İran’dan ABD ve İsrail’e sert ültimatom: Saldırganları pişman edeceğiz!
Dünya BM: İran'a müdahale bölgede kontrol edilemeyecek olayları tetikleme riski taşıyor
Dünya

BM: İran'a müdahale bölgede kontrol edilemeyecek olayları tetikleme riski taşıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
BM: İran'a müdahale bölgede kontrol edilemeyecek olayları tetikleme riski taşıyor

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesinin dünyayı geri dönülemez bir kaosa sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Guterres, bölgedeki olaylar zincirinin kimsenin kontrol edemeyeceği bir noktaya ulaşma riski taşıdığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu’da tırmanan gerilim üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde tarihi bir konuşma yaptı.

ABD ve İsrail tarafından İran’a düzenlenen geniş çaplı saldırıları uluslararası hukuka aykırı bularak kınayan Guterres, bu askeri müdahalenin dünyanın en istikrarsız bölgesinde öngörülemez bir felaketi tetikleyebileceğini belirtti.

Guterres, saldırıların tam da taraflar arasındaki diplomasi trafiğinin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

ASKERİ FAALİYETLER HIZLA YAYILIYOR VE RİSK ARTIYOR

İran’ın misilleme olarak bölge ülkelerindeki ABD hedeflerine yönelik saldırılarını da kınayan Guterres, askeri faaliyetlerin hızla yayılmasının "yanlış hesaplama" riskini artırdığına dikkat çekti.

Diplomasi dışında bir alternatif olmadığını hatırlatan Genel Sekreter; ABD, İsrail ve İran hattındaki tüm tarafları nükleer program başta olmak üzere derhal müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Guterres, küresel barış ve güvenliğin ciddi bir tehdit altında olduğunu belirterek, düşmanlıkların vakit kaybetmeden sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

New York Times’tan Trump’a sert sözler! "İran saldırısı pervasızca"
New York Times’tan Trump’a sert sözler! “İran saldırısı pervasızca”

Dünya

New York Times’tan Trump’a sert sözler! “İran saldırısı pervasızca”

Donald Trump: Hamaney öldü
Donald Trump: Hamaney öldü

Gündem

Donald Trump: Hamaney öldü

Trump'tan Hamaney iddiası: Yeni lider hakkında fikrimiz var
Trump'tan Hamaney iddiası: Yeni lider hakkında fikrimiz var

Dünya

Trump'tan Hamaney iddiası: Yeni lider hakkında fikrimiz var

'Öldü' deniyordu! Hamaney'in hesabından saat 00.30'da dünyayı sallayacak paylaşım geldi
'Öldü' deniyordu! Hamaney'in hesabından saat 00.30'da dünyayı sallayacak paylaşım geldi

Gündem

'Öldü' deniyordu! Hamaney'in hesabından saat 00.30'da dünyayı sallayacak paylaşım geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23