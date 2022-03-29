BM helikopteri düşmüştü! Üstendiler
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletlere ait barış gücü askerlerini taşıyan helikopterin isyancılar tarafından düşürüldüğü belirtildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletlere (BM) ait barış gücü askerlerini taşıyan helikopterin isyancılar tarafından düşürüldüğü belirtildi.
Kuzey Kivu Eyalet Vali Sözcüsü Sylvain Ekenge, yaptığı açılamada, BM barış gücü askerlerini taşıyan helikopterin 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyelerince düşürüldüğünü kaydetti.
Ekenge, helikopterin düştüğü ülkenin doğusunda bulunan Tshanzu bölgesinin M23 mensuplarının kontrolünde olduğunu ifade etti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Kongo'da 8 barış gücü askerini taşıyan helikopter ile bağlantılarının kesildiğini söylemişti.
Helikopterdeki 6 askerin Pakistan, bir askerin Rusya, diğer askerin ise Sırbistan'dan olduğunu belirten Dujarric, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti.
KDC’nin doğusunda 2 gündür Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.