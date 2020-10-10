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Aktüel BM Güvenlik Konseyi'nden KKTC'ye ''kapalı Maraş'' kararından geri adım atma çağrısı
Aktüel

BM Güvenlik Konseyi'nden KKTC'ye ''kapalı Maraş'' kararından geri adım atma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 00:15:06 -
BM Güvenlik Konseyi'nden KKTC'ye ''kapalı Maraş'' kararından geri adım atma çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), KKTC'ye kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararı alan KKTC'ye bu karardan geri adım atması çağrısı yaptı.

BMGK, KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararını kapalı oturumda görüştü.

Toplantı sonrası BMGK tarafından yapılan ortak açıklamada, kapalı Maraş'ın statüsünün BMGK kararlarındaki geçerliliğini koruduğu ve bu kararlara uygun olmayan hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ''BM Güvenlik Konseyi, 6 Ekim'de Ankara'da kapalı Maraş'ın sahil şeridinin açılmasına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor, bu eylemden geri adım atılması ve Ada'da tansiyonu yükseltecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yapıyor.'' denildi.

- KKTC'deki seçimlerin ardından taraflara diyalog çağrısı

BMGK kararlarına saygı duyulması ve kararların uygulanması çağrısında da bulunan konsey, Kıbrıs halkının istekleri doğrultusunda siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı, kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme destek verdiğini bildirdi.

BMGK, ayrıca Kıbrıslı taraflara ve garantör ülkelere KKTC'deki seçimlerin ardından yapıcı diyalogda bulunmaları çağrısında bulundu.


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