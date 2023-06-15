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Dünya BM Güvenlik Konseyi'nden dünya barışına ilişkin karar tasarısına onay
Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nden dünya barışına ilişkin karar tasarısına onay

Yeniakit Publisher
2023-06-15 07:47:00 -
BM Güvenlik Konseyi'nden dünya barışına ilişkin karar tasarısına onay

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının çatışmaları körüklediğine dikkat çeken bir karar tasarısını kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının çatışmaları körüklediğine dikkat çeken bir karar tasarısını kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bu ay itibarıyla 15 üyeli yapının başkanlığını üstlenen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) liderliğinde uluslararası barış ve güvenliğin ele alındığı bir oturum gerçekleştirdi. Oturumun başında söz alan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde yabancı düşmanlığı, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, Müslüman karşıtlığı, antisemitizm ve Hristiyan azınlıklara yönelik saldırılarda artış görüldüğüne dikkat çekerek, barışa yönelik tehditlerin güç ve kaynaklar için rekabetten insan hakları ihlallerine, zayıf yönetimlerden aşırı yoksulluğa, eşitsizlikten aşırılaşmaya kadar pek çok nedenden ortaya çıkabildiğini vurguladı. Barışı korumanın ve savaşı önlemenin BM Güvenlik Konseyi'nin varlık sebebi olduğuna dikkat çeken Guterres, "Çatışmaları başlatan ve tırmandıran ortak unsur, insanlığın en kötü dürtülerini besleyen, kutuplaşma ve radikalleşme için bir katalizör ve vahşet suçları için bir araç işlevi gören diğerine duyulan nefrettir" ifadelerini kullandı.
Karar tasarısı kabul edildi
Oturumda yapılan oylamada nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının çatışmaları körüklediğine dikkat çeken bir karar tasarısı oy birliği ile kabul edilirken, tasarıda nefret söylemi, yabancı düşmanlığı, aşırılık ve hoşgörüsüzlüğün çatışmaların patlak vermesine, tırmanmasına ve tekrarlanmasına neden olabileceği belirtildi. Devletler ile uluslararası ve bölgesel örgütlere açık bir şekilde şiddet, nefret söylemi ve ayrımcılığın neden olduğu aşırılığı kınama çağrısı yapılan kararda, "Üye ülkeler dinler ve kültürler arası diyaloğun barış ve kalkınmaya olan önemli katkısını gözetmeli" ifadesine yer verildi. Kararda ayrıca tüm ülkelerin insan hakları ve temel özgürlükleri koruması ve teşvik etmesi gerektiğine dikkat çekilerek, eğitim sistemlerinin de barışa hizmet etmesi gerektiğinin altı çizildi.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bu ay itibarıyla 15 üyeli yapının başkanlığını üstlenen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) liderliğinde uluslararası barış ve güvenliğin ele alındığı bir oturum gerçekleştirdi. Oturumun başında söz alan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde yabancı düşmanlığı, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, Müslüman karşıtlığı, antisemitizm ve Hristiyan azınlıklara yönelik saldırılarda artış görüldüğüne dikkat çekerek, barışa yönelik tehditlerin güç ve kaynaklar için rekabetten insan hakları ihlallerine, zayıf yönetimlerden aşırı yoksulluğa, eşitsizlikten aşırılaşmaya kadar pek çok nedenden ortaya çıkabildiğini vurguladı. Barışı korumanın ve savaşı önlemenin BM Güvenlik Konseyi'nin varlık sebebi olduğuna dikkat çeken Guterres, "Çatışmaları başlatan ve tırmandıran ortak unsur, insanlığın en kötü dürtülerini besleyen, kutuplaşma ve radikalleşme için bir katalizör ve vahşet suçları için bir araç işlevi gören diğerine duyulan nefrettir" ifadelerini kullandı.
Karar tasarısı kabul edildi
Oturumda yapılan oylamada nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının çatışmaları körüklediğine dikkat çeken bir karar tasarısı oy birliği ile kabul edilirken, tasarıda nefret söylemi, yabancı düşmanlığı, aşırılık ve hoşgörüsüzlüğün çatışmaların patlak vermesine, tırmanmasına ve tekrarlanmasına neden olabileceği belirtildi. Devletler ile uluslararası ve bölgesel örgütlere açık bir şekilde şiddet, nefret söylemi ve ayrımcılığın neden olduğu aşırılığı kınama çağrısı yapılan kararda, "Üye ülkeler dinler ve kültürler arası diyaloğun barış ve kalkınmaya olan önemli katkısını gözetmeli" ifadesine yer verildi. Kararda ayrıca tüm ülkelerin insan hakları ve temel özgürlükleri koruması ve teşvik etmesi gerektiğine dikkat çekilerek, eğitim sistemlerinin de barışa hizmet etmesi gerektiğinin altı çizildi.

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