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Dünya BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi üzerine acil toplanacak
Dünya

BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi üzerine acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bugün acil toplanacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 07:50:00 -
BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi üzerine acil toplanacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Norveç ve Estonya'nın acil toplantı talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, bir araya gelecek.

Konsey, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve Afgan hükümetinin düşmesi üzerine bugün yerel saat ile 10.00'da toplanacak.

BM, Afganistan'da Taliban ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres, çatışmaların binlerce kişiyi evlerini terk etmeye zorladığına ve ciddi insan hakları ihlalleri haberlerinin gelmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Afganistan'da özellikle kız çocukları ile kadınların durumundan endişe duyduğunu ve zor kazanılmış haklarının korunması gerektiğini ifade eden Guterres, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Uluslararası insani hukuka saygı duyulması, hak ve özgürlüklerin korunması çağrısı da yapan Guterres, insani yardımlara duyulan ihtiyacın da büyüdüğünü, tarafların yardımların engelsiz erişimine izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

 

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