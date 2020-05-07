  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BM Gıda ve Tarım Örgütü, Gazze'de balık üretim çiftliği kuruyor

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:41:27 -
BM Gıda ve Tarım Örgütü, Gazze'de balık üretim çiftliği kuruyor

GAZZE (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ilk balık üretim çiftliğinin inşasına başlandığını duyurdu.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki balıkçıların, balık üretimi için ilk deniz kafesi çiftliğini kurma çalışmalarına başladığı belirtildi.

Bu tür balık çiftliğinin Gazze'de ilk kez kurulacağı ve örgütün desteğinin bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, projenin İtalyan Kalkınma İş Birliği Ajansınca finanse edildiği ve Filistin Tarım Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, çiftliğin, Balıkçılar Sendikasına ait bir sosyo-ekonomik yatırım olarak yönetileceği ve yılda yaklaşık 150 ton çipura üretilmesi beklendiği aktarıldı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı