BM Gıda ve Tarım Örgütü, Gazze'de balık üretim çiftliği kuruyor

GAZZE (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ilk balık üretim çiftliğinin inşasına başlandığını duyurdu.



FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki balıkçıların, balık üretimi için ilk deniz kafesi çiftliğini kurma çalışmalarına başladığı belirtildi.

Bu tür balık çiftliğinin Gazze'de ilk kez kurulacağı ve örgütün desteğinin bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, projenin İtalyan Kalkınma İş Birliği Ajansınca finanse edildiği ve Filistin Tarım Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, çiftliğin, Balıkçılar Sendikasına ait bir sosyo-ekonomik yatırım olarak yönetileceği ve yılda yaklaşık 150 ton çipura üretilmesi beklendiği aktarıldı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.



İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.