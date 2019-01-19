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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye açıklaması: 3 temel prensip var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye meselesi ve Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yaptığı açıklamada, Suriye meselesinin çözülmesinde Türkiye gibi komşu ülkelerin güvenlik endişelerinin giderilmesinin çözüm için gerekli olan 3 maddeden biri olduğunu belirtti.

19 Ocak 2019 Cumartesi 00:33
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye açıklaması: 3 temel prensip var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda çeşitli açıklamalarda bulunan Guterres, Suriye ‘den ABD’nin çekilmesi üzerine Birleşmiş Milletlerin bölgede konuşlanıp konuşlanmayacağı yönündeki soruları cevapladı. Böyle bir şey planlamadıklarını belirten Guterres, bölgedeki sorunların çözülmesi için 3 temel prensiplerinin olduğunu söyledi.

Guterres bu 3 temel prensibi ise, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, çevredeki Türkiye gibi ülkelerin haklı güvenlik endişelerinin giderilmesi ve Suriye’deki etnik yapı” şeklinde sıraladı.

Genel Sekreter, herhangi bir talep almaları halinde durumu bu üç kritere göre değerlendireceklerini belirtti. Guterres şu anda Suriye’de konuşlanmak gibi bir planları olmadığının ise altını çizdi. 

'Herhangi bir soruşturma başlatma yetkim yok'

Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Guterres güvenilir bir soruşturmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Herhangi bir soruşturma başlatma yetkim yok, Genel Sekreter adli bir soruşturma başlatamaz. Eğer Güvenlik Konseyi isterse yapabilirim. Bazı durumlarda da genel oturumda talep edilebilir. Ama benim böyle bir yetkim yok” dedi. 

Gutteres, ayrıca hiçbir ülkeden de böyle bir talep gelmediğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 00:33
  1. Antonio Guterres
  2. Birleşmiş Milletler

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