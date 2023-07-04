  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları: Para kazandıran yatırım aracı! Altını, doları olanlar dikkat! Dolar kuru ve altında

Elinde, bankada, yastık altında altını olanlar dikkat! Hatice Kolçak duyurdu: 24 saatten az bir süre kaldı, çok önemli

Meteoroloji uzmanı: Temmuz'da felaket birden olacak dedi! Korkutan tahmin herkesi şok etti!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten şok tahmin: 150 lira birden olacak

Blu TV ne demek istedi?

Polonya Bakanı Türkiye’nin vazgeçmesi gerektiğine işaret etti! Şaşkına uğratacak haberin detayları

İsrail'de göstericiler toplandı, hükümeti uyardı! Tartışmalı sözler, sloganlar sonrası müdahale geldi

Alın bunu da Merdan'ın yanına! Pervin Buldan'dan bebek katiline 'tecrit' şikayeti...

Çorum'daki altın rafinerisi Türkiye ihracatının yüzde 3'ünü yapıyor! Net serveti 5 milyar dolar

DNA sudan ya da ayak izinden: Bunu kullanıyorlar! Dikkat çeken buluş, çözüm oldu diyerek açıkladılar!
Dünya BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Cenin saldırısını kınamaktan kaçındı
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Cenin saldırısını kınamaktan kaçındı

Yeniakit Publisher
2023-07-04 08:15:00 -
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Cenin saldırısını kınamaktan kaçındı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Cenin kentine düzenlediği saldırıyı kınamaktan kaçınarak, “Tüm askeri operasyonlar uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilerek yürütülmeli” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Cenin kentine düzenlediği saldırıyı kınamaktan kaçınarak, “Tüm askeri operasyonlar uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilerek yürütülmeli” dedi.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail saldırılarını kınamadı. Guterres, Cenin'deki gelişmelerden derin endişe duyduğu ifade ederek, “Tüm askeri operasyonlar uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilerek yürütülmeli” dedi.

İsrail saldırılarında can kaybı 9’a yükseldi
İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybederek, 20’si ağır olmak üzere 100 kişi de yaralandı. Batı Şeria'nın El-Bire kentinde ise İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23