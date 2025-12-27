  • İSTANBUL
Dünya BM Genel Sekreteri Guterres, camiyi hedef alan terör saldırısını kınadı
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, camiyi hedef alan terör saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
BM Genel Sekreteri Guterres, camiyi hedef alan terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin Humus ilinde bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını sert sözlerle kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Humus'ta camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sivillere ve ibadethanelere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu ve sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi gerektiği çağrısı yaptığı belirtildi.

Suriye makamlarının da saldırıyı kınadığı ve terörle mücadelede kararlılıklarını yinelediğine işaret edilen açıklamada, "Genel Sekreter, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletiyor, yaralananlara ise acil şifalar diliyor." ifadelerine yer verildi.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "istikrardan rahatsız olan çevrelerin artık kaos döneminin sona erdiğini anlaması gerektiğini" kaydetmişti.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

