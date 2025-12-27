BM Genel Sekreteri Guterres, camiyi hedef alan terör saldırısını kınadı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Humus'ta camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sivillere ve ibadethanelere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu ve sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi gerektiği çağrısı yaptığı belirtildi.

Suriye makamlarının da saldırıyı kınadığı ve terörle mücadelede kararlılıklarını yinelediğine işaret edilen açıklamada, "Genel Sekreter, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletiyor, yaralananlara ise acil şifalar diliyor." ifadelerine yer verildi.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "istikrardan rahatsız olan çevrelerin artık kaos döneminin sona erdiğini anlaması gerektiğini" kaydetmişti.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.