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Dünya BM Genel Sekreteri Guterres camiye yönelik bombalı saldırıyı kınadı
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres camiye yönelik bombalı saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'da 59 kişinin öldüğü, 157 kişinin yaralandığı camiye yönelik bombalı saldırıyı kınayarak taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 01:04:00 -
BM Genel Sekreteri Guterres camiye yönelik bombalı saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Saldırının bir ibadethanede gerçekleşmesi özellikle tiksindirici." ifadesi kullanıldı.

"Huzur ve güven içinde ibadet edebilme dahil din veya inanç özgürlüğü evrensel bir insan hakkı" olduğu vurgulanan açıklamada, Guterres'in saldırıyı kınadığı, kurbanların ailelerine taziyelerini ilettiği ve yaralılara acil şifalar dilediği aktarıldı.

59 kişi ölmüş, 157'si yaralanmıştı

Pakistan’ın Peşaver kentinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, aralarında polislerin de bulunduğu 59 kişi hayatını kaybetmiş, 157 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'da camiye saldırı! 25 ölü 120 yaralı
Pakistan'da camiye saldırı! 25 ölü 120 yaralı

Dünya

Pakistan'da camiye saldırı! 25 ölü 120 yaralı

 

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