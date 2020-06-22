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Aktüel

BM Genel Kurulu Başkanı'ndan İsrail'e "ülkelerin sınır değiştirme hakkı yok" tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-06-22 21:41:06 -
BM Genel Kurulu Başkanı'ndan İsrail'e "ülkelerin sınır değiştirme hakkı yok" tepkisi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak planına ilişkin, ''Ülkelerin sınırları değiştirme hakkı yok. Bu, hukuk kuralları çerçevesinde müzakereler ve anlaşmalarla yapılır.'' dedi.

Bande, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak planına ilişkin değerlendirmede bulundu.

BM Genel Kurulunun bu konudaki tutumunun çok net olduğunu hatırlatan ve iki devletli çözüm çağrısını yineleyen Bande, ''Ülkelerin sınırları değiştirme hakkı yok. Bu, hukuk kuralları çerçevesinde müzakereler ve anlaşmalarla yapılır.'' ifadelerini kullandı.


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