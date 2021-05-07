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BM gaz emisyon raporunu açıkladı
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Dünya BM gaz emisyon raporunu açıkladı
Dünya

BM gaz emisyon raporunu açıkladı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) insan kaynaklı metan gazı emisyonunun 10 yıl içinde yüzde 45 azaltılmasının iklim değişikliğine fayda sağlayacağını ve 2045 yılına kadar yaklaşık 0,3 santigrat derecelik sıcaklık artışını önleyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 04:55:00 -
BM gaz emisyon raporunu açıkladı

UNEP ve İklim ve Temiz Hava Koalisyonu (CCAC) tarafından yayımlanan yeni raporda, hava kirliliğinde önemli bir bileşen olan metan gazını azaltmanın küresel ısınmayı yavaşlatmada en güçlü yol olduğuna dikkat çekildi.

Son derece güçlü bir sera gazı olan metanın sanayi öncesi dönemden bu yana küresel ısınmaya yüzde 30 katkısı olduğu vurgulanan raporda, metan gazı salımının 10 yıl içinde yüzde 45 azaltılmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik derecede önemli olacağı ve 2045 yılına kadar yaklaşık 0,3 santigrat derecelik küresel sıcaklık artışını önleyeceği vurgulandı.

Rapora göre metan gazının azaltılması, yılda yaklaşık 260 bin erken ölüm, 775 bin astıma bağlı hastane başvurusunun yanı sıra 25 milyon ton mahsul kaybını da önleyebilir.

İnsan kaynaklı metan gazı emisyonu, çoğu petrol ve gaz işleme gibi fosil yakıtlar, çöp ve atıklar ile hayvancılıktan kaynaklıyor.

Metan, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde karbon salımının, 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesini istiyor.

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