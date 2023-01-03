BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesine 2 bin 779 kamyon insani yardım malzemesi gönderdi

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Etiyopya'nın Tigray bölgesine insani yardım devam ediyor.

Tigray'a Kasım 2022'den beri 2 bin 470 kamyon gıda malzemesi ve 309 kamyon gıda dışı insani yardım malzemesi gönderildi.

Yardım malzemeleri arasında gıda ürünlerinin yanı sıra eğitim ve sağlık gibi farklı alanlarda ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Yapılan yardımlar kademeli olarak arttırılmasına rağmen yetersiz kalıyor.

Tigray'ın bazı bölgelerine ise ulaşım sağlanamadığı için henüz insani yardım ulaştırılamıyor.

Tigray'da yaşananlar

Ulusal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, on binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.

Çatışmalar, yaklaşık 2 yıl sonra, Aralık 2022'de yapılan barış anlaşmasıyla son bulmuştu.

Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gibi bölgesel kuruluşların arabuluculuğunda yapılan barış müzakereleri sonrası bölgede hayat normale dönmeye başlamıştı.

Etiyopya'da hükümet güçleri, 29 Aralık 2022'de iki yıl aradan sonra ilk kez Tigray'ın başkenti Mekele'ye girmişti.