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Dünya BM duyurdu! İran 3 uranyum geliştirme noktasını gizlemiş
Dünya

BM duyurdu! İran 3 uranyum geliştirme noktasını gizlemiş

BM, İran'ın bazı bölgelerinde bildirilmemiş uranyum üretim tesisleri olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 21:51:00 -
BM duyurdu! İran 3 uranyum geliştirme noktasını gizlemiş

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan raporda İran'ın Avrupa'ya bildirmediği birkaç bölgede uranyum zenginleştirdiğini bildirdi.

İran tarafına sorulan sorulara Tahranlı yetkililerin tam izahat yapamaması geniş nükleer görüşmeleri rayından çıkarabilecek yeni bir diplomatik çatışma başlatacağı ileri sürüldü.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada "İran, Ajansın tamamlayıcı denetimler gerçekleştirdiği üç lokasyonun hiçbirinde nükleer madde parçacıklarının varlığına ilişkin gerekli açıklamayı yapmadı." dedi.

'İran'dan Viyana toplantılarında ilerleme sağlandı' iddiası

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki toplantılarda ilerleme sağlandığını fakat önemli konuların kaldığını ve bunların görüşülmesine geçildiğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hatibzade gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov'un "görüşmelerde 5'inci turun büyük ihtimalle son oturum olacağı" yönündeki açıklamasına değinen Hatibzade, müzakerelerin devam ettiğini ve dikkatli bir şekilde takip ettiklerini söyledi.

Hatibzade, her turun son oturum olabileceğine işaret ederek, çalışma gruplarının şu ana kadar ciddi ilerlemeler sağladığını kaydetti.

"Müzakerelerin Batılı taraflarca kasten uzatıldığı" yönündeki iddiaların sorulması üzerine Hatibzade, şu cevabı verdi:

"Viyana'daki görüşmelerde hiç bir çıkmaz bulunmuyor. Kilit konuların incelenmesine geçildi. Anlaşma için bir acelemiz olmadığı gibi görüşmelerin yıpratılmasına da müsaade etmeyiz."

Hatibzade, görüşülmeyen önemli konuların dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer Avusturya'nın başkenti Viyana'da süren toplantılarda "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması" konularını görüşüyor.

Kaynak: star.com.tr

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