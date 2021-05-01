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Dünya BM duyurdu: Devletin işleyişi durdu
Dünya

BM duyurdu: Devletin işleyişi durdu

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar'da cuntanın yönetime el koymasına yönelik toplu bir uluslararası tepki gösterilmediği için ülkedeki şiddetin kötüleştiğini ve devletin işleyişinin durma noktasına geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 00:26:00 -
BM duyurdu: Devletin işleyişi durdu

Birleşmiş Milletler Myanmar özel elçisi Christine Schraner Burgener, Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, özel toplantıya katılan diplomatlara göre Myanmar’daki darbeye yönelik toplu bir uluslararası yanıt verilmemesi nedeniyle ülkede şiddetin kötüleştiğini belirtti. Burgener, "Toplu bir uluslararası tepki olmadığı için şiddet olaylarında artış oldu. Protestolarda el yapımı patlayıcı cihazların kullanıldığı bildirildi" dedi.

Diplomatlara göre devletin işleyişinin durma noktasına geldiğini belirten Burgener, "Ordunun baskısının bir parçası olarak devam eden ölümcül güç kullanımına, nedensiz gözaltılar ve işkenceler devam ederken devletin genel işleyişi durma riski ilke karşı karşıya" ifadelerini kullandı. Burgener, siviller ve çoğu kentsel kesimden öğrencilerin, etnik silahlı örgütler tarafından nasıl silah kullanacakları konusunda eğitildiğine dair haberler olduğunu aktardı.

Aynı zamanda Burgener tarafından Güvenlik Konseyi'ne sunulan gözlemci raporlarında, Myanmar’da 1 Şubat’ta gerçekleştirilen askeri darbeden bu yana ülke genelinde demokrasi yanlısı protestolar devam ettiği bildirildi. Ordunun seçilmiş lider Aung San Suu Kyi'yi devirmesinden bu yana ülke genelinde en az 759 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü ve darbeye karşı çıkan 3 bin 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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