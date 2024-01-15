  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

OSD'den Çinlilere çağrı sonrası: Çinli yetkililer, Havza OSB'de incelemede bulundu: Resmi ilk adımı attıran işbirliği

Türkiye ile Irak, Kalkınma Yolu Projesi: BAE'nin ve Katar'ın da dahil olacağı ve yatırım yapılacak duyurdular

Araştırmacılar ortaya attı! Parmak izinde yeni iddia

Ayasofya hazımsızları yine devrede! Kirli operasyon başladı

25 yıllık başkanlık dönemi biten Büyükerşen’den CHP’ye ağır eleştiri: “Adeta bir virüs... mikrop...” “Nasıl bu parti adam olacak”

İşte bu beklenmiyordu! Katar doğalgazı kesti

Rumların uykusu kaçacak! Türkiye, KKTC'ye kuracak

Filosunu yeniledi, kent nüfusunun 8 katına ulaştı: 9 milyon yolcu taşıdı

2000-2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar dikkat! Her tahmini tutan ekonomist 'geliyor' diyerek duyurdu

Acil servisler pandemiden sonra en yoğun dönemini yaşıyor: İnfluenza, rinovirüsü ve Kovid-19 vakaları arttı
Gündem BM duyurdu! '1948'den bu yana en büyüğü yaşanıyor'
Gündem

BM duyurdu! '1948'den bu yana en büyüğü yaşanıyor'

Yeniakit Publisher
2024-01-15 22:25:00 -
BM duyurdu! '1948'den bu yana en büyüğü yaşanıyor'

Katil İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı devam ederken; Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin, 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeye maruz kaldığını belirtti.

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında oluşan yıkımı anlatan “100 saniyede 100 gün” başlıklı görüntü paylaşıldı.

Görüntülerde, İsrail’in hava saldırıları, yıkılan binalar, evlerini terk etmek zorunda kalan aile ve çocukların okullara ve derme çatma çadırlara sığınması ve zorlu yaşam şartlarını yansıtan karelere yer verildi.

1948'den bu yana Filistin halkının en büyük yerinden edilmesinin gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bir nesil çocuğun travmaya uğradığı, binlercesinin öldürüldüğü, sakat bırakıldığı ve ailesiz kaldığı vurgulanarak, insanların “yaşanmaz” bir hayat sürdüğüne işaret edildi.

İsrail'in saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini belirten UNRWA, "Gazze'de 280 bin nüfusu olan Refah, şu anda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş insanı ağırlıyor." açıklamasında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlardaki yoğunluğun bulaşıcı hastalıklara yol açtığını belirtmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 24 bin 100 Filistinli öldürüldü, 60 bin 834 kişi de yaralandı.

Ağır kayıplar veren İsrail ordusu dünyaya ilan etti! 'Çekiliyoruz'
Ağır kayıplar veren İsrail ordusu dünyaya ilan etti! 'Çekiliyoruz'

Dünya

Ağır kayıplar veren İsrail ordusu dünyaya ilan etti! 'Çekiliyoruz'

İsrail kabinesinde kanlı imza! Netanyahu'nun isteği kabul edildi
İsrail kabinesinde kanlı imza! Netanyahu'nun isteği kabul edildi

Dünya

İsrail kabinesinde kanlı imza! Netanyahu'nun isteği kabul edildi

Hamas ikisinin de öldürüldüğünü duyurdu! İsrail'i zora sokacak gelişme
Hamas ikisinin de öldürüldüğünü duyurdu! İsrail'i zora sokacak gelişme

Gündem

Hamas ikisinin de öldürüldüğünü duyurdu! İsrail'i zora sokacak gelişme

BM'den flaş İsrail açıklaması: Karmaşık ve zorlayıcı!
BM'den flaş İsrail açıklaması: Karmaşık ve zorlayıcı!

Dünya

BM'den flaş İsrail açıklaması: Karmaşık ve zorlayıcı!

Dünya yeni bir savaşa mı gidiyor? Guterres'ten kritik uyarı
Dünya yeni bir savaşa mı gidiyor? Guterres'ten kritik uyarı

Dünya

Dünya yeni bir savaşa mı gidiyor? Guterres'ten kritik uyarı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23