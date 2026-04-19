BM, barış gücü askerinin öldüğü saldırıyı kınadı

Lübnan’ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nü hedef alan saldırı, uluslararası düzeyde sert yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada olayı şiddetle kınadı.

Saldırıda görev başındaki bir Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybetmesi, bölgede zaten kırılgan olan güvenlik tablosunu daha da ağırlaştırdı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, Lübnan'daki UNIFIL'de görev yapan 1 Fransız barış gücü askerinin öldürüldüğü, 2'sinin durumu ağır 3 askerin yaralandığı saldırıyı şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreterin, hayatını kaybeden barış gücü askerinin ailesine, meslektaşlarına ve Fransa hükümeti ile halkına taziyelerini ilettiği aktarılan açıklamada, bunun, UNIFIL'de görev yapan barış güçlerinin ölümüne neden olan üçüncü olay olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, tüm taraflara ateşkese uyma çağrısı yapıldı.

UNIFIL, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlendiği düşünülen saldırıda 1 Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Hizbullah ise saldırıyla bağlantısının olmadığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Lübnan ordusunun yürüteceği soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini açıklamıştı.