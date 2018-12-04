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BM açıkladı! 'Suriye'de 2 milyondan fazla...'

Birleşmiş Milletler, Suriye'deki savaşın bilançosunu yayınladığı raporla açıkladı. Yayınlanan raporda, Suriye'de 2 milyondan fazla engelli olduğu bildirildi.

04 Aralık 2018 Salı 18:28
BM açıkladı! 'Suriye'de 2 milyondan fazla...'

Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’de 2 milyondan fazla engellinin olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Suriye'deki savaş kayıplarına ilişkin bir rapor yayınladı. Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 2,8 milyon insanın kalıcı olarak sakatlandığını açıklandı. Birleşmiş Milletler’in İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nce (OCHA) yayınlanan raporda, özellikle çocuklarda işitme ve görme güçlüğü, uzuv kaybı veya omuriliklerinin yaralanmasıyla felç görüldüğü belirtildi.

Savaşın kalıntıları

Raporda, Ürdün'deki her 13 Suriyeli mülteciden birinin ve Lübnan'da her 30 mülteciden birinin engelli olduğuna dikkat çekilerek, mültecilerin kötü psikolojik koşullar altında, travmadan mustarip ya da güvenli olmayan yerlerde yaşadıkları belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:28
  1. Suriye
  2. Birleşmiş Milletler

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