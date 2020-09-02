  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM: ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına yaptırım kararı endişe verici
Aktüel

BM: ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına yaptırım kararı endişe verici

Yeniakit Publisher
2020-09-02 21:11:09 -
BM: ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına yaptırım kararı endişe verici

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Afganistan'da Amerikan askerlerinin savaş suçu işlediği iddialarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatao Bensouda ve diğer üst düzey yetkililere yönelik yaptırım kararının endişe verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde ABD yönetiminin yaptırım kararına ilişkin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu açıklamasının ''endişe verici'' olduğunu söyledi.

Dujarric, yaptırım kararıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve olası sonuçlarını tahlil edeceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddialarını soruşturdukları gerekçesiyle UCM Başsavcısı ve diğer üst düzey yetkililere yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

UCM, Mart'ta ABD'nin Afganistan'da işlediği savaş suçları iddiaları hakkında soruşturma başlatılması yetkisi vermiş ve bu adım ABD yönetiminin tepkisini çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında bir kararname imzalayarak, UCM yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulması ve ülkeye giriş yasağının da dahil olduğu bazı yaptırımlar uygulanması talimatı vermişti.

İnsanlığa karşı savaş suçu ve soykırım işleyenlerin yargılandığı UCM, 2002'de BM anlaşması olan Roma Statüsü ile kuruldu. Şimdiye kadar 123 ülke Roma Statüsü'ne imza atıp UCM'ye taraf olurken, ABD, Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkeler UCM'ye taraf olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...
Gündem

Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...

Bir barda kendisi gibi evli olan bir mankenle devrimcilik oynayan TİP'li Barış Atay, konuyla ilgili "Şu halimizden utanacağımızı falan zanne..
Alman Die Welt'ten çılgın iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gemisini batırın talimatı verdi
Dünya

Alman Die Welt'ten çılgın iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gemisini batırın talimatı verdi

Türkiye'ye karşı her fırsatta algı operasyonlarında bulunan Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın b..
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı