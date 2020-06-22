BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, kabul konuşması yaptı: (2)

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, "Başkanlığımın temel ilkeleri tarafsızlık, etkinlik, şeffaflık ve ayrım gözetmeme olacaktır. Görev sürem boyunca, Birleşmiş Milletlerin üç temel unsuru olan, barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarına, eşit ve dengeli biçimde önem vereceğim. Bu kavramların, Birleşmiş Milletler binasının dışındaki dünyayla olan bağlantısını gözden kaçırmayacağım." dedi.

Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen göreve başlama töreninde yaptığı kabul konuşmasında, görev süresi boyunca ofisinin kapılarının tüm üye ülkelere açık olacağını kaydetti.

Hayat koşulları normale döner dönmez üye ülkelerin temsilcileriyle, mesleki ve sosyal amaçlarla, fiziki olarak buluşmayı amaçladığını dile getiren Bozkır, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'ye beklenmedik biçimde zorlu geçen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Balkanlığı görevini başarıyla yerine getirdiği için takdirlerini iletti.

Bozkır, Bande'nin ortaya koyduğu dirayetli ve soğukkanlı yaklaşımın, bu zorlu zamanlarda mesafe kat edilmesine yardımcı olduğunu aktararak, sorunsuz ve verimli bir geçiş süreci için, önümüzdeki dönemde Bande ve ofisiyle yakın iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı yerlerinde insani krizler, çok sayıda can kaybına neden olan çatışmalar ve Kovid-19 dahil, ciddi ve acil sorunlarla karşı karşıya bulunduklarına vurgu yapan Bozkır, şöyle devam etti:

"Bu küresel sorunlar, küresel çözümleri gerektiriyor. Küresel çözümler bulabilmenin en etkili yolu ise, çok taraflılık ilkesine tam bağlılıktan geçiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 'dünyanın parlamentosu' olarak, çok taraflılık çabalarımızı yönlendirmek için en elverişli konumdadır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler üyelerine başkanlık etmek büyük bir sorumluluk. Bunun farkındayım ve bu büyük sorumluluk yüklü önemli görevi yerine getirmek için her türlü gayreti göstereceğim. Üye ülkeler, sivil toplum ve diğer uluslararası kuruluşlar arasında güven ve uyumu tesis etmek ve bunu sağlamlaştırmak için çalışacağım. Çabalarımın merkezinde uzlaşı arayışı olacak. Mümkün olduğu oranda Genel Kurul Başkanı'nın moral otoritesi ve gücünü kullanacağım. Başkanlığımın temel ilkeleri tarafsızlık, etkinlik, şeffaflık ve ayrım gözetmeme olacaktır. Görev sürem boyunca, Birleşmiş Milletlerin üç temel unsuru olan, barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarına, eşit ve dengeli biçimde önem vereceğim. Bu kavramların, Birleşmiş Milletler binasının dışındaki dünyayla olan bağlantısını gözden kaçırmayacağım."

Bozkır, üzerinde özellikle çaba göstermek niyetinde olduğu konuları çok taraflılık, Birleşmiş Milletlerin 75. yıl dönümü, en savunmasız ülkeler ağırlıklı olmak üzere, "insani gündem"de öngörülen beklentilerin sonuçlandırılmasının sağlanması, kalkınma yolunda özel duruma sahip ülkeler, cinsiyet eşitliği ve kadınların konumunun güçlendirilmesi olarak sıraladı.

Bugün, daha önce emsali görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Bozkır, "Kovid-19 bir sağlık krizi olduğu kadar, insani bir krizdir. Aynı zamanda, sosyal, siyasi ve ekonomik neticeleri ve insan hakları üzerinde olumsuz yansımaları bulunan bir tehdittir. Pandemiye karşı müşterek mücadelemizde, Birleşmiş Milletlerin temel direği 3 organ olarak, öncelikle en savunmasızların özel ihtiyaçlarına odaklanmalıyız. Onlara çok daha güçlü bir şekilde ulaşabilmeli, hepimizin güvenliği için her birimizin güven içinde olması gerektiğini unutmamalıyız. Bu kapsamda, Genel Kurul Başkanlığım zarfında, Kovid-19'la mücadelede Birleşmiş Milletlerin temel girişimleri olan 'Küresel İnsani Yardım Planı' ile 'Yardım ve İyileştirme Fonu' ve bunların '2030 Gündemi' çerçevesinde uygulanması önceliklerim olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Bozkır, konuşmasında Kovid-19'un yarattığı zorluklar karşısında Birleşmiş Milletler Şartını uygulamak ve insanların, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumlara inancını tazelemenin de kritik önem taşıdığına işaret etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dahil olmak üzere, örgütün normal işleyişine yakın zamanda dönebilmeyi ve sağlık için gerekli tedbirleri alarak fiziki katılımlı toplantılar yapabilmeyi umduğunu aktaran Bozkır, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Diğer taraftan, mevcut şartlarda, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu öncelik listesini gözden geçirmemiz ve yeniden düzenlememiz gerekebilecektir. Bu tabiatıyla üye ülkelerin yönlendireceği ve birlikte karar alacağı bir süreçtir. Başkan olarak, yetkim çerçevesinde ben de bu çabalara destek vermeye hazır olacağım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, uluslararası toplumun müşterek vicdanı ve iradesini yansıtmaktadır. Bu çerçevede, sözlerime, tüm üye ülkelerin eşit söz hakkına sahip olduğu yegane Birleşmiş Milletler organına başkanlık edecek olmamın, benim için büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu vurgulayarak son vermek istiyorum. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı olarak görev yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

(Bitti)