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BM, 100 personelini Afganistan'dan Kazakistan'a tahliye edecek
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Dünya BM, 100 personelini Afganistan'dan Kazakistan'a tahliye edecek
Dünya

BM, 100 personelini Afganistan'dan Kazakistan'a tahliye edecek

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan’da bulunan 100 uluslararası personelini Kazakistan’da çalışması için tahliye etmeye başladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 20:57:00 -
BM, 100 personelini Afganistan'dan Kazakistan'a tahliye edecek

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından tahliyeler devam ediyor. BM, Afganistan'da bulunan 100 uluslararası personelini Kazakistan'da çalışmaları amacıyla tahliye etmeye başladığını bildirdi. BM ayrıca, Afgan halkına ihtiyaç duydukları anda destek vermeye ve ülkede kalmaya kararlı olduklarını belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Durjarric yaptığı açıklamada, “Bu, BM'nin Afganistan halkına minimum kesinti ile yardım ulaştırmaya devam etmesini ve aynı zamanda BM personelinin riskini azaltmasını sağlamayı amaçlayan geçici bir önlemdir" dedi.

BM'nin Afganistan'da yaklaşık 300 uluslararası personeli ve 3 bin ulusal personeli bulunuyor.

 

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