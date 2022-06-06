BluTV üyelik ücretleri ne kadar? BluTV yurt içi yurtdışı aylık ücreti ne kadar?

İnternet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar ya da akıllı televizyonlar (Smart TV)* üzerinden her ay güncellenen yerli/yabancı film ve dizilere, canlı TV yayınına, spor, yaşam içeriklerine ve en önemlisi sadece BluTV’de bulabileceğiniz BluTV üyelerine özel yerli yapımlara kolayca ulaşabilirsiniz.

BluTV aylık abone ücreti ne kadar?

Yurt içi BluTV üyelikleri için aylık üyelik ücreti kredi/banka kartı kullanılarak yapılan ödemelerde 34,90 TL; yıllık üyelik ücreti kredi/banka kartı için 274,80 TL oldu.

Yıllık üyelik ücretinde değişiklik yapan BluTV'den, üyelere gönderilen açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin ilk yerli dijital video platformu olarak, 2022'de de yeni orijinal içeriklerimiz, yerli ve yabancı dizi, film, program ve belgesellerimiz ile içerik arşivimizi zenginleştirmeye devam ediyoruz. 8 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yıllık üyelik ücretlerimizi 274.80 TL olarak güncelliyoruz. Fazlasıyla orijinal içeriklerimizi keşfetmeye devam edebilmen için yıllık üyelik ücretimiz sana özel 190.80 TL (Ayda 15.90 TL) olacaktır. Bu ücret, gelecek üyelik yenileme döneminde uygulanacaktır.

BluTV yurt dışı abonelik ücreti ne kadar?

Yurt dışında oluşturulacak BluTV üyelikleri için; BluTV aylık üyelik ücreti 5.90 Euro'dur.

BluTV aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

"Hesabım" sayfasının en altında bulunan "İptal Et" butonuna tıklayınız daha sonra açılan 2. sayfanın en altında bulunan iptal sebebinizi seçip, ''İptal Et'' butonu ile abonelik iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

*Web veya mobil web üzerinden bu işlemi sağlayabilirsiniz, mobil uygulamalarda bu özellik bulunmamaktadır.

*Apple uygulama içi satın alma (in-App purchase) ile gerçekleştirilen üyeliklerde iptal işlemi iTunes üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Aylık üyelikten yıllık üyeliğe nasıl geçiş yapabilirim?

Dilediğiniz zaman mevcut aylık üyeliğinizi “Hesabım” bölümünden değiştirerek veya mevcut aylık üyeliğinizi iptal ederek yıllık üyeliğe geçiş yapabilirsiniz.

*Satın aldığınız yıllık üyeliğinizin izleme hakkı, mevcut aylık üyeliğinizde bulunan izleme hakkınızın üzerine eklenmektedir.